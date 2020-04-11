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BURSA

1 sokak köpeğini öldürüp, 2'sini yaralayan kişi: Eşimi kurtarmak için ateş ettim

1 sokak köpeğini öldürüp, 2'sini yaralayan kişi: Eşimi kurtarmak için ateş ettim

Bursa'da ruhsatlı tabancasıyla ateş ederek 1 sokak köpeğini öldürüp, 2’sini de yaralayan Hüseyin Y. (50) gözaltına alındı. Hüseyin Y.’nin emniyetteki ifadesinde, "Sokak köpekleri eşime saldırdı. Ben de eşimi köpeklerden kurtarmak için ateş ettim. Üzgünüm" dediği öğrenildi.

Haber Merkezi DHA
Sokak köpeklerine ateş eden ve birini öldüren İfadesi alınan Hüseyin Y., emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Sokak köpeklerine ateş eden ve birini öldüren İfadesi alınan Hüseyin Y., emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Olay, geçen cumartesi saat 18.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Doburca Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Kaya Sokak'a 16 AGF 659 plakalı otomobiliyle gelen kimliği belirsiz kişi, sokak köpeklerine tabancayla ateş etti. Şüpheli, yaralanıp yol kenarına düşen köpeği başından vurarak öldürdükten sonra seslerden korkan iki köpeği de ateş ederek yaraladı. Yaralanan köpekler ormana doğru kaçarken, şüpheli otomobiliyle olay yerinden uzaklaştı.

DHA
Hüseyin Y., yaralanıp yol kenarına düşen köpeği başından vurarak öldürdükten sonra seslerden korkan iki köpeği de ateş ederek yaraladı.

Silah seslerini duyan mahalleli durumu polis ekiplerine bildirdi. Yol üzerine bulunan güvenlik kameraları ve boş kovanları inceleyen polis ekipleri, köpeklere ateş edenin Hüseyin Y. isimli kişi olduğunu tespit etti. Hüseyin Y., dün gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere Çekirge Polis Merkezi'ne götürüldü.

  • Hüseyin Y. ifadesinde, sokak köpeklerinin eşine saldırdığını ve eşini köpeklerden kurtarmak için ateş ettiğini ileri sürdü. İfadesi alınan Hüseyin Y., emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Hüseyin Y.'nin avukatı Yusuf Korkusuz, sokak köpeklerinin Hüseyin Y.'nin eşi Çiğdem Y.'ye saldırdığını, bu sırada Hüseyin Y.'nin de eşini kurtarmak için köpeklere doğru ruhsatlı silahıyla ateş açtığını ileri sürdü.

DHA
Köpeğin Çiğdem Y.'yi ısırdığına dair sağlık raporu alındı.

KÖPEK EŞİNİ ISIRDI, SAĞLIK RAPORU ALINDI

Olayın ardından Hüseyin Y.'nin eşi Çiğdem Y.'yi Çekirge Devlet Hastanesi'ne götürerek tedavi ettirdiğini, köpeğin Çiğdem Y.'yi ısırdığına dair sağlık raporu aldıklarını dile getiren Avukat Yusuf Korkusuz, "Müvekkilim gündelik hayatta sokak hayvanlarını besler ve içinde hayvan sevgisi bulunan bir kişidir. Yaşanan olaydan dolayı çok üzüntülü. Böyle bir olayın olmasını arzu eden biri değildir. Müvekkilim sıkıntılı bir pozisyonda karşı karşıya kaldığı sırada bu istenmeyen eylem gerçekleşmiştir.

DHA
Konuyla ilgili açıklama yapan Hüseyin Y.'nin avukatı Yusuf Korkusuz, sokak köpeklerinin Hüseyin Y.'nin eşi Çiğdem Y.'ye saldırdığını söyledi.

'MÜVEKKİLİM KÖPEKLERE ZARAR VERMEK AMACI İÇERİSİNDE OLMAMIŞTIR'

Köpekler mahallede başkalarının bahçelerine, tavuklarına ve diğer canlı hayvanlarına saldırma noktasına gelmiştir. Müvekkilim o sırada dışarıdaydı. Evine giderken sokak köpeklerinin eşine saldırdığını gördüğü sırada tamamen köpekleri bertaraf etmek, korkutmak amacıyla, o an eşinin yaşamış olduğu durum karşısında panik haliyle köpeklere bu eylemi gerçekleştirmiştir ama asla ve asla köpeklere zarar vermek amacı içerisinde olmamıştır.

Müvekkilimiz evinin karşısındaki sokakta boş bir köpek kulübesi bulundurarak, mahalleliyi de teşvik ederek yemek vermek suretiyle yardımı teşvik eden birisidir. Olayın basına yansıdığı 'Köpeğin kafasına sıktı' gibi ibareler doğru değildir. Tamamen eşine saldırı gerçekleştiği sırada gerçekleşmiştir. Bahsettiğimiz hadise ruhsatlı silahla gerçekleşmiştir. Ayrıca olayın meydana geldiği yer her ne kadar meskun mahal olarak ifade edilse de şehrin bitim noktasında olan bir yerdir. Köpeklerin bulunduğu yer de meskun mahalin bitiş noktasındaki yerdedir. Müvekkilimiz üzüntülüdür. Böyle bir olayın olmasını asla ve asla istememiştir. İstenmeyen bir şekilde bu olay meydana gelmiştir. Bu olayın, toplumu bilgilendirmek adına bu şekilde bilinmesini istiyoruz" dedi.

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