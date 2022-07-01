Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Trabzon Limanı'nda kutlandı

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı münasebetiyle Vali İsmail Ustaoğlu ve beraberindekiler tarafından Trabzon Limanı’ndan denize çelenk bırakılarak, deniz şehitlerimiz anıldı.
Limanda gerçekleşen törene Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, İl Jandarma Komutanı Albay Adem Şen, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, İl Müftüsü Osman Aydın, Liman Başkanı Muhammet Özçelik ve Liman Müdürü Muzaffer Ermiş katıldı.
Vali Ustaoğlu ile Liman Başkanı Muhammet Özçelik’in, denize çelenk bırakmasının ardından İl Müftüsü Aydın dua okudu.