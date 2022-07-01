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TRABZON

Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Trabzon Limanı'nda kutlandı

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı nedeniyle Trabzon Limanı’ndan denize çelenk bırakılarak deniz şehitleri anıldı. Denize çelenk bırakmasının ardından İl Müftüsü Osman Aydın dua etti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Trabzonda kutlandı
Trabzon'da denize çelenk bırakıldı.

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı münasebetiyle Vali İsmail Ustaoğlu ve beraberindekiler tarafından Trabzon Limanı’ndan denize çelenk bırakılarak, deniz şehitlerimiz anıldı.

Limanda gerçekleşen törene Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, İl Jandarma Komutanı Albay Adem Şen, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, İl Müftüsü Osman Aydın, Liman Başkanı Muhammet Özçelik ve Liman Müdürü Muzaffer Ermiş katıldı.

Vali Ustaoğlu ile Liman Başkanı Muhammet Özçelik’in, denize çelenk bırakmasının ardından İl Müftüsü Aydın dua okudu.
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