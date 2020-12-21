1 ton bomba ele geçirildi

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Bakan Koca: Bakanlığımızın hastaneleri bilgilendirmesinin 'ihmal' olarak yansıtılması kabul edilemez

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gaziantep’te özel bir hastanede meydana gelen patlama ve yangınla ilgili bazı basın yayın organlarında yer alan haberlere ilişkin, “Bakanlığımızın görevi ve yetkisi gereği hastaneleri bilgilendirmesinin zorlama bir yorumla ‘ihmal’ olarak yansıtılmasının kabul edilmesi mümkün değildir” dedi.