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Gündem 1 ton bomba ele geçirildi
BİTLİS

1 ton bomba ele geçirildi

1 ton bomba ele geçirildi

Jandarma, Bitlis’teki “Yıldırım-16 Sehi Ormanları Operasyonları” kapsamındaki arama tarama faaliyetlerinde PKK’ya ait 1 ton 50 kg amonyum nitrat ele geçirdi. Yetkililerin verdiği bilgiye göre teröristlerin bomba yapımında kullandığı madde, mazotla güçlendirilmiş ve 30 kg’lık tenekeler içerisinde tuzaklanmaya hazır durumdaydı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Arama tarama faaliyetlerinde PKK’ya ait 1 ton 50 kg amonyum nitrat ele geçirdi.
Arama tarama faaliyetlerinde PKK’ya ait 1 ton 50 kg amonyum nitrat ele geçirdi.

Yıldırım-16 Sehi Ormanları operasyonları kapsamında, Bitlis İl Jandarma Komutanlığı'nca terör örgütü PKK'nın kış üslenmesine ağır bir darbe daha vuruldu. Sehi, Onak ve Tokaçlı ormanları bölgesinde 18-19 Aralık'ta yürütülen arama/tarama faaliyetlerinde, PKK'ya ait 1 ton 50 kg amonyum nitrat ele geçirildi.

Üç ilde terör örgütü PKK’nın “Milis” işbirlikçilerine operasyon
GÜNDEM
Üç ilde terör örgütü PKK’nın “Milis” işbirlikçilerine operasyon

  • Teröristlerin bomba yapımında kullandığı maddenin mazotla güçlendirilmiş ve 30 kg'lık tenekeler içerisinde tuzaklanmaya hazır olduğu bilgisi verildi. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ayrıca patlamaya hazır 5 kg amonyum nitratla güçlendirilmiş 1 EYP, 7 kalaşnikof piyade tüfeği, 1 G-3 piyade tüfeği ile bu tüfeklere ait binlerce fişek, 26 el bombası, 3 roketatar mühimmatı ve patlayıcı yapımında kullanılan malzemelerin de bulunduğu belirtildi.

Terör örgütü YPG/PKK Irak'taki Peşmerge güçlerine ağır silahlarla saldırı düzenledi
DÜNYA
Terör örgütü YPG/PKK Irak'taki Peşmerge güçlerine ağır silahlarla saldırı düzenledi

Merkeze bağlı Aşağıbalcılar köyü ile Mutki Kapaklı köyü kırsalında da araziye gizlenmiş yaşam malzemeleri, patlayıcı ve mühimmatlar bulundu. Bölgedeki operasyonlar sürüyor.

252 terörist etkisiz

  • TSK yurtiçi ve yurtdışında PKK/KCK/PYD-YPG ve FETÖ başta olmak üzere terör örgütlerine karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor. Milli Savunma Bakanlığı, son 1 ayda yurtiçi ve yurtdışında 9'u büyük, 36'sı orta çaplı toplam 45 operasyon icra edildiğini duyurdu. Bu operasyonlarda 75 terörist etkisiz hale getirildi. Suriye harekat alanlarına yönelik saldırı ve sızma girişiminde bulunan PKK/YPG'li teröristler de komandolar tarafından durduruldu. Bu kapsamda bölgede yine son 1 ayda 29'u DEAŞ'lı olmak üzere 177 terörist etkisiz hale getirildi.

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