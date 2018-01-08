1 yıl önce İstanbul

Geçtiğimiz yıl 8 Ocak günü Sultanahmet, Haliç, İstiklal Caddesi gibi İstanbul’un birçok noktası karlar altındayken bugünlerde kentte yazdan kalma bir gün yaşanıyor. Megakentin karlar altındaki 1 yıl önceki görüntüsüyle bugün çekilen görüntüler yan yana geldiğinde aynı günlerde yaşanan sıcaklık farkı da gözler önüne serildi. Önceki sene bu zamanlar beyaza bürünen İstanbul’da karın etkisiyle kartpostallık görüntüler oluşurken, bu günlerde vatandaşlar sıcak havanın tadını çıkarıyor. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üstünde seyrettiği bu günlerde çok sayıda vatandaş ailesiyle birlikte İstiklal Caddesi’ne geldi. Güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar kentin çeşitli noktalarında gezintiye çıkarken kimi vatandaşlar da Sultanahmet Meydanı’nda bol bol fotoğraf çektirdi, kuşları besledi. Vatandaşlar ayrıca 2 yıl arasındaki büyük sıcaklık farkı hakkında konuşarak ocak ayında yaşanan güneşli havayı değerlendirdi.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin raporu.

İstanbul'a ne zaman kar yağacak

İstanbul'a kar yağışı konusunda geçtiğimiz gün Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Meteoroloji Mühendisleri Odası Başkanı Ahmet Köse bir açıklamada bulunmuş, "Son 15 yıllık verilere göre, geçen yıl İstanbul 6-7 Ocak'ta yoğun kar yağışı gözüktü. Ondan önceki yıllarda ise kar yağışları genellikle ocak ortasında başlayıp ve şubat ortasına kadar devam etmiş. Kar yağışının marta sarktığı dönemler ise 1887 ile 2012 kışı. Genellikle İstanbul'da kar yağışına daha vakit var. Ocak 15'e kadar batı bölgelerinde kar yağışı gözükmüyor, ancak 20 Ocak'tan sonra ciddi bir soğuma bekleniyor. 20 Ocak'tan sonra İstanbul'da kar yağışlarının görüleceğini tahmin ediyoruz. Büyük ihtimalle İstanbul yarıyıl tatilinde kar yağışı alacak." ifadelerini kullanmıştı.