Gündem 1 yıldır bunu hep yapıyor Kazandığı para ile ilgili iddia ise şaşkına çevirdi
ANTALYA

Antalya haberleri... Çöpte yiyecek arıyor gibi yapan kadın esnafı bıktırdı

1 yıldır bunu hep yapıyor: Kazandığı para ile ilgili iddia ise şaşkına çevirdi

Antalya'da iki çocuğuyla çöp konteynerinde saatlerce yiyecek arıyormuş gibi davranan G.K.'ye bölge esnafı tepkili. Esnaf, kadının yanında getirdiği yiyecekleri çocuklarına verdiğini, asıl amacının insanların duygularını sömürerek para toplamak olduğunu iddia etti.

Haber Merkezi DHA
Çöpte yiyecek arıyor gibi yapan kadın esnafı bıktırdı.
Çöpte yiyecek arıyor gibi yapan kadın esnafı bıktırdı.

Muratpaşa ilçesi Konuksever Mahallesi Köroğlu Caddesi'nde belediyeye ait çöp konteynerini çocuklarıyla karıştırıp yemek arıyor gibi davranan G.K.'nin görüntüsünün doğruyu yansıtmadığı iddia edildi. Biri bebek arabasında, diğeri 3-4 yaşlarındaki iki çocuğuyla hemen her gün aynı çöp konteynerinin yanına gelen kadının çöpten yiyecek bir şeyler çıkardığını düşünenler, araçlarını durdurup para veriyor. Bazı vatandaşlar da çöp kutusuna yakın marketlerden satın aldığı yiyecekleri G.K.'ye veriyor.

Aynı çöp kutusunda saatlerce duruyor

Bölgedeki esnaf ve vatandaşlar ise ilk etapta kadına kendi aralarında topladıkları yaklaşık 4 bin lirayı verdi. Ancak esnaf, paranın verilmesinden kısa süre sonra kadının yeniden çöp konteynerine geldiğini fark etti. G.K.'yi uzaktan izleyen esnaf, kadının yanında getirdiği yiyecekleri poşetler içinde çöp kutusuna koyduğunu, bu poşetlerden çıkardığı yiyecekleri çocuklarına verdiğini gördü. Esnafın tepki gösterdiği G.K., bu kez vatandaşlara saldırdı. Bazı vatandaşlar, soğuk sıcak hava demeden kadının yanında iki çocuğunu sürekli getirdiğini, saatlerce konteynerin yanında beklettiğini belirterek, polise ve zabıtaya şikayette bulundu. Ekipler tarafından bölgeden uzaklaştırılan kadın, birkaç gün sonra yeniden aynı yere geldi.

Özellikle buradaki çöp kurusunu tercih ediyor

Bölgedeki bir marketin sahibi Mehmet G., kadının yaklaşık 1 yıldır çocuklarıyla çöpten yemek yiyormuş gibi yaptığını söyledi. Mehmet G., "Gelen giden kadına para veriyor. Buradaki çöp kutusunu da özellikle tercih ediyor, çünkü marketlerin fazla olduğu bir cadde burası. Marketten çıkan herkes onu görebiliyor. Kocası olduğunu düşündüğümüz kişi de ara ara gelip kadından para alıyor. Günlük 300-400 liradan aşağı kazanmıyordur. Olan çocuklara oluyor" diye konuştu.

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Suriyeli kağıt toplayıcıları bile yardım etti

Mahallede yaşayan Halil K. ise çöpten kağıt toplayarak geçimini sağlayan Suriyelileri bile kadına para verirken gördüğünü söyledi. Halil K., "Kadın insanların duygularını sömürüyor. Vatandaşların para yardımı yapacakları kişileri iyi belirlemeleri lazım" dedi.

Zabıta ekipleri 15 kez işlem yaptı

Antalya Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, vatandaşların durumu bildirmesi üzerine çeşitli tarihlerde G.K.'nin polis eşliğinde bölgeden 15 kez uzaklaştırıldığını açıkladı. G.K.'nin Zabıta Müdürlüğü'ne getirildiğini belirten yetkililer, "G.K.'nin Antalya'da sabit ikametgahı yok. Bir binanın en üst katında oturduğu tespit edildi. Başka bir şehirden gelmiş. Kendisini yaşadığı kente göndermek istedik ancak kabul etmedi. Antalya'da sabit adresi olmadığı için Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü de bir işlem yapamadı. Kendisini sürekli uyarıyoruz. Amacımız kadını topluma kazandırmak" dedi.

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