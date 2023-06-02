10 Aralık hareketi öne çıkacak: CHP’de isyana değişim kılıfı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Merkez Yürütme Kurulu ve Meclis yönetimde köklü değişikliklere gitmesi bekleniyor. CHP Grup Başkanlığı’na Özgür Özel’in getirilmesine kesin gözüyle bakılırken, CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak’ın da bu göreve talip olması halinde, Özel’in Genel Merkez’de görevlendirilmesi bekleniyor. Yeni dönemde İzmir Milletvekili Raif Nalbantoğlu da parti içinde etkin bir görev üstlenecek.

Parti vitrinini değiştirme hazırlığında olan Kılıçdaroğlu’nun Genel Merkez’de de hesaplaşmaya gideceğini kaydedenler yeni süreçte 10 Aralık ekibinin parti de daha görünür olacağının işaretlerinin 28 Mayıs öncesinde verildiğini söyledi. Onursal Adıgüzel’in yerine bilgi ve teknolojiden sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirilen Barış Devrim Çelik’in, değişim ipucu olduğunu belirtenler, “Oğuz Kaan Salıcı ve Canan Kaftancıoğlu’nun parti içindeki görünürlüğünün artması şaşırtıcı olmaz” yorumunda bulundu.