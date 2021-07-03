Gündem Bakan Kurum açıkladı 10 bin 434 metreküp müsilajı depolama alanına gönderdik
İSTANBUL

Bakan Kurum açıkladı: 10 bin 434 metreküp müsilajı depolama alanına gönderdik

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: Marmara Denizimizdeki müsilaj temizleme seferberliğimizde yirmi beşinci günü de geride bıraktık. 2 Temmuz günü topladığımız 475 m³ müsilajla birlikte toplam 10.434 metreküp müsilajı düzenli depolama alanlarına gönderdik.

Haber Merkezi DHA
10 bin 434 metreküp müsilaj depolama alanına gönderildi
Marmara Denizi'ndeki müsilaj temizleme seferberliği aralıksız sürüyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum 25. gününde müsilaj toplamadaki son rakamları açıkladı.

Bakanı Kurum: Marmara Denizimizdeki müsilaj temizleme seferberliğimizde yirmi beşinci günü de geride bıraktık. 2 Temmuz günü topladığımız 475 m³ müsilajla birlikte toplam 10.434 metreküp müsilajı düzenli depolama alanlarına gönderdik.

Öte yandan Marmara Denizi'nde etkili olan müsilajın (deniz salyası) son durumu da havadan görüntülendi.

Görüntülere, müsilajın deniz yüzeyinde etkisini kaybettiği yansıdı.

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