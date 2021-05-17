Gündem 10 bin doları çalındı Ummanlı turist Taksimde gözyaşlarına boğuldu
İSTANBUL

10 bin doları çalındı: Ummanlı turist Taksim'de gözyaşlarına boğuldu

Ramazan Bayramı'nın son gününde İstiklal Caddesi'ne gezmeye çıkan Ummanlı turist, kendilerini polis olarak tanıtan 2 kişi tarafından götürüldüğü iş yerinde başına tabanca kabzası ile vurularak 10 bin doları gasp edildi. Turist, gözyaşına boğuldu.

Haber Merkezi DHA
10 bin doları çalındı: Ummanlı turist Taksimde gözyaşlarına boğuldu
Taksim'de 10 bin doları gasp edilen Ummanlı turistin gözyaşları.

Turist olarak Türkiye'ye gelen Ummanlı Halife Safara, Ramazan Bayramı'nın son gününde İstiklal Caddesi'ne gezmeye çıktı. Bu sırada Safara'nın yanına yaklaşan kimlikleri belirsiz 2 kişi, polis olduklarını söyleyip pasaport kontrolü yaptı. Ardından da Safara'yı bir iş yerine sokup, başına tabanca kabzasıyla vurdular. Üzerindeki 10 bin doları alıp, kaçtılar.

İhbar üzerine gelen polislere gözyaşı içerisinde yaşadıklarını anlatan Halife Safara, şüphelilerin ve parasının bulunmasını istedi. Polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.


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