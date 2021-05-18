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İSTANBUL

Meteoroloji açıkladı: 10 ilde kuvvetli yağış bekliyor

Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı. Yapılan son hava durumu değerlendirmelerine göre, Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz de yerel olarak kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.

Haber Merkezi DHA
10 ilde kuvvetli yağış bekliyor! İstanbul, Sakarya, Kocaeli, Bolu, Düzce, Tekirdağ hava durumu
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son hava durumu uyarısında, "Bugün öğle saatlerinden sonra Marmara'nın doğusunda (İstanbul, Sakarya, Kocaeli ile Tekirdağ ve Kırklareli'nin doğu kesimleri), zamanla Batı Karadeniz'de (Bolu, Düzce, Karabük, Kastamonu ve Sinop) kısa süreli ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

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İstanbul için sarı uyarı

İstanbul için 'sarı' uyarıda bulunan Meteoroloji, yağışın 14.00'dan sonra etkili olacağını kaydetti.

İstanbul için yapılan uyarıda, "Kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden yıldırım, küçük çaplı su baskını, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" bilgileri yer aldı.

5 günlük İstanbul hava durumu için tıklayınız

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