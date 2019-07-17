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ANTALYA DENİZLİ

10 ile kuvvetli yağış uyarısı! Denizli, Afyonkarahisar, Kütahya, Konya, Bolu ve Antalya hava durumu​

Meteorolojiden 10 ile kuvvetli yağış uyarısı

Meteorolojiden bazı illere yağış uyarısı yapıldı. Burdur, Isparta, Denizli, Uşak, Afyonkarahisar, Kütahya, Konya, Bilecik, Bolu ve Antalya'da kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Meteorolojiden bazı illere kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.
Meteorolojiden bazı illere kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

Yapılan son hava durumu değerlendirmelerine göre bugün Göller Yöresi (Burdur, Isparta), İç Ege (Denizli, Uşak, Afyonkarahisar, Kütahya), İç Anadolu'nun batısı (Konya'nın batısı, Eskişehir) ile Bilecik ve Bolu çevrelerinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların akşam saatlerine kadar (saat 20.00) kuvvetli (21-50 Kg/m2) olacağı tahmin ediliyor.

Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı da dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarı yapıldı.

Antalya'ya da uyarı yapıldı

Bugün Antalya çevrelerinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların da akşam saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

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