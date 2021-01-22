Gündem 10 liraya doldur 2 bin avroya sat Piyasa değeri 372 milyon lira
İSTANBUL

10 liraya doldur 2 bin avroya sat: Piyasa değeri 372 milyon lira

10 liraya doldur 2 bin avroya sat: Piyasa değeri 372 milyon lira

İstanbul’da imalathane ve depolara yapılan baskınlarda piyasa değeri 372 milyon 962 bin lira olan 24 kamyon dolusu sahte parfüm ele geçirildi. Avrupa ve Ortadoğu’ya gönderilecek parfümler arasında 2 bin avroya satılan ünlü markaların sahteleri de var.

Aybike Eroğlu Yeni Şafak
Avrupa ve Ortadoğu’ya gönderilecek parfümler arasında 2 bin avroya satılan ünlü markaların sahteleri de var.
Avrupa ve Ortadoğu’ya gönderilecek parfümler arasında 2 bin avroya satılan ünlü markaların sahteleri de var.

Parfüm satışlarıyla ilgili sosyal medyada artan şikayetler İstanbul Emniyeti’ni harekete geçirdi. Sahte parfümcülere ulaşmak için sosyal medyadan ürün satın alan polis, alınan ürünün de sahte çıkmasıyla operasyonun düğmesine bastı. Başakşehir ve Küçükçekmece’deki 5 depo ve 4 imalathane 20 gün takibe alındı. Ürünlerin pazara sürüleceği bilgisi üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü Fikri Mülkiyet Suçları Büro Amirliği ekipleri 9 ayrı adrese eşzamanlı baskın düzenledi. Operasyonda C.Ç, K.A, R.B, V.H isimli 4 şüpheli yakalandı.

ORİJİNAL GİBİ SATIYORLAR

  • İmalathane ve depolarda 24 kamyon dolusu, piyasa değeri 372 milyon 962 bin 810 TL olan 1 milyon 430 bin 594 ürün ele geçirildi. Parfüm yapımında kullanılan 100 litre saf alkol, 2 bin 825 litre doluma hazır parfüm sıvısı, binlerce şişe, kapak, etiket, kutu ile 1 parfüm dolum makinesi ve 1 parfüm kapağı takma makinesine de el konuldu. Avrupa ve Ortadoğu’ya gönderilecek ürünler arasında, 2 bin avroya kadar satılan ünlü markaların sahtelerinin de bulunduğu öğrenildi. Bu parfümlerin yüksek fiyatlarla tüketicilere satıldığı ifade edildi.
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