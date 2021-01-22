10 liraya doldur 2 bin avroya sat: Piyasa değeri 372 milyon lira 10 liraya doldur 2 bin avroya sat: Piyasa değeri 372 milyon lira İstanbul’da imalathane ve depolara yapılan baskınlarda piyasa değeri 372 milyon 962 bin lira olan 24 kamyon dolusu sahte parfüm ele geçirildi. Avrupa ve Ortadoğu’ya gönderilecek parfümler arasında 2 bin avroya satılan ünlü markaların sahteleri de var.

Aybike Eroğlu 22 Ocak 2021, 00:00 Son Güncelleme: 22 Ocak 2021, 00:30 Yeni Şafak