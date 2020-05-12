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Gündem 10 Mart öncesi gibi olmayacak Normal hayat için ikinci adım
POLİTİKA

10 Mart öncesi gibi olmayacak: Normal hayat için ikinci adım

Türkiye dün itibariyle adım adım normalleşirken Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan uyarı geldi. Zaruri işi olmayanların dışarı çıkmamasını isteyen Erdoğan, “Vatandaşlarımızın hayatı normalleştirme adımlarını, 10 Mart öncesine dönüş gibi algılamaması gerekiyor. Tamamen eski günlere geri dönmüyor, salgın şartlarında hayatımızı kolaylaştırmaya çalışıyoruz” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Tarabya’daki Huber Köşkü’nde gerçekleştirilen kabine toplantısı, 3 saat 55 dakika sürdü. Koronavirüs salgını sebebiyle yedinci kez video konferans yöntemiyle yapılan toplantı sonrası önemli açıklamalar yaptı:

Koronavirüs salgınında özellikle batı ülkelerinde tüm dramlar yaşlı bakım evlerinde yaşanmıştır. Türkiye olarak, yaşlılarımıza da sahip çıkıyoruz. Kamuya ait huzur evlerinde 27 bin yaşlıya ihtimam gösteriyoruz. En düşük emekli maaşını bin 500 liraya çıkartarak yaşlılarımıza ilave hizmet sağladık.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yedinci kez video konferans yöntemiyle toplandı.

40 MİLYAR LİRALIK DESTEK

Evde bakıma ihtiyacı olan yaşlılarımızın ihtiyaçlarını karşılıyoruz. 5 milyon yaşlı veya kronik yaşlımıza evde hizmet götürdük. Esnafımıza ve çalışanlarımıza, ekmeklerini kazanabilecekleri, evlerini geçindirebilecekleri şartları oluşturmaya çalışıyoruz. Sanayicimize, ihracatçımıza, iş dünyamıza çarklarını çevirebileceği alan açmanın gayreti içindeyiz. Bu kapsamda mücbir sebebe dayalı olarak 6 ay süreyle ertelediğimiz SSK ve Bağkur primi ödemelerinin tutarı 40 milyar lirayı buldu.

Öğretmen, imam, polis, bekçi, jandarma başta olmak üzere 146 bin vefa sosyal destek grubu üyesi kardeşimize teşekkür ediyorum. Ayrıca diğer partilerden 1119 belediye destek gruplarına yarıdmcı olarak örnek bir dayanışma sergilediler. Biz Bize Yeteriz Türkiyem kampanyamızda toplanan bağış yaklaşık 2 milyarı bulmuştur.

10 MART UYARISI

Aziz milletim ülkemizdeki ilk vaka tespit ediliği 10 Mart tarihinin üzerinden 2 ay geçti. Bu küresel salgına karşı 83 milyon mücadelesini sürdürüyor. İyileşen hasta ve yoğun bakım hastalarımız giderek iyileşiyor. Önümüzdeki güzel tablo sağlık sürecinde bazı kısıtlamaları kontrollü şekilde azaltarak hayatı normalleştirme sürecinde adımlar atmaya yöneltti. Yeni bir döneme girdik. Dünyanın korona salgınını yenmesinin uzun süreceği açıkça ortadadır. Vatandaşlarımızın hayatı normalleştirme adımlarını 10 Mart öncesine dönüş gibi algılamaması gerekiyor. En küçük ihmalin salgının nasıl boyutlara yol açabileceğinin dünyada örnekleri vardır. Gerçekten zaruri bir işi olmadan dışarı çıkanlar, sokakta açık ve kapalı mekanlarda bulunanlar virüsü kendi elleriyle besliyorlar. . Attığımız normalleşme adımlarının bu kurallar çerçevesinde değerlendirilmesini istiyorum. Eski günlere tamamen dönmüyoruz sadece salgın döneminde hayatımızı biraz daha kolaylaştırmaya çalıştırıyoruz.hayatımızı biraz daha kolaylaştırmaya çalışıyoruz.

Hayatımızı biraz daha kolaylaştırmaya çalışıyoruz

  • Maskesiz olarak asla evin dışına adım atmayacağız. Sokakta, markette, iş yerinde fiziki mesafeyi mutlaka koruyacağız. Dışarda işimiz bitip de evimize döndüğümüzde kıyafetlerimiz dahil daha kapsamlı bir temizlik yaparak hayatımıza devam edeceğiz. Normalleşme adımlarının bu çerçevede değerlendirilmesini istiyorum. Salgın şartlarında hayatımızı biraz daha kolaylaştırmaya çalışıyoruz. Aldığımız tedbirleri gerektiğinde genişletecek, gerektiğinde sınırlandıracak dinamik bir şekilde yöneteceğiz.

4 gün sokağa çıkma yasağı

21 Mayıs’ta Başakşehir Şehir Hastanesi’nin açılışını telekonferans iştirakiyle Japonya Başbakanı Abe ile gerçekleştireceklerini belirten Erdoğan, normalleşme adımlarının ikinci etabını açıkladı:

16-17-18-19 Mayıs tarihlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanacaktır. Yaşlılar, 17 Mayıs Pazar günü 11.00-15.00, 20 yaş altı da 20 Mayıs Çarşamba ve 22 Mayıs Cuma günlerinde sokağa çıkmayı sürdürecektir. Adana, Diyarbakır, Mardin, Trabzon, Ordu, Denizli, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Tekirdağ’a giriş çıkış sınırlandırılması kaldırıldı. Noterlerde normal çalışma düzenine geçilmesini sağlıyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 19 Mayıs dahil 4 gün sokağa çıkma sınırlandırılması uygulanacak
OYNAT 00:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 19 Mayıs dahil 4 gün sokağa çıkma sınırlandırılması uygulanacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 'Dün saat 11 ile 15 saatleri arasında 65 yaş üstü vatandaşlarımıza sokağa çıkma imkanı verdik. Bu vatandaşlarımızın kurallara uyarak görmekten memnun olduk. Cuma günü de 15-20 yaş grubu aynı imkandan yararlanacaktır. Herhangi bir olumsuzluk olmadığı sürece önümüzdeki haftalarda da uygulanacaktır. 16-17-18-19 Mayıs'ta yine sokağa çıkma kısıtlandırılması uygulanacaktır' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dokuz ilimiz için seyahat yasağı kaldırıldı​
OYNAT 00:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dokuz ilimiz için seyahat yasağı kaldırıldı​
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu Erdoğan, 'Geçtiğimiz hafta 7 ilimizdeki şehirler arası giriş çıkış sınırlandırmasını sonlandırmıştık. Bu haftada yaptığımız değerlendirmede 9 şehirimiz için daha şehirler arası giriş çıkış sınırlandırmasını sona erdirmeyi kararlaştırdık. Bunlar; Adana, Diyarbakır, Mardin, Trabzon, Ordu, Denizli, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Tekirdağ illerimizdir' dedi.


ÇAY HASADI İZNİ

  • İçişleri Bakanlığımız başka illerde oturup da çay hasadı amacıyla bahçelerine gidecek müstahsiller için e-devlet sisteminde özel bir izin talep bölümü açacaktır.
  • Ülkemizin en büyük enerji ve sulama projelerinden biri olan Ilısu Barajı’nın 6 türbininden ilkini 19 Mayıs’ta hizmete alacağımızın müjdesini kamuoyumuzla paylaşmak istiyorum. 2020 yıl yaş çay alım fiyatı 3 lira 27 kuruş olarak belirlenmiştir. Hasatla beraber yaş çay alımları başlayacaktır. Mayıs ayı işsizlik ödemelerini öne çektik. Sosyal koruma kalkanını daha da güçlendireceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çay üreticisine müjde: Yaş çay alım fiyatı 3 lira 27 kuruş
OYNAT 01:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çay üreticisine müjde: Yaş çay alım fiyatı 3 lira 27 kuruş
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu Erdoğan, '2020 yılı için yaş çay alım fiyatı 3 lira 27 kuruş olarak belirlenmiştir. Bu rakam 13 kuruş destekleme ile 3 lira 40 kuruşa denk gelmektedir. Hasat ile beraber yaş çay alımları başlayacaktır. Hayırlı olmasını diliyorum' dedi.


Tuzakların farkındayız

Erdoğan, "Dünyada olduğu gibi ülkemizde de güçlü liderlik güçlü devlet gerektirir. 15 Temmuz darbe girişimini milletimizle birlikte akamete uğrattıktan sonra Cumhur İttifakı ile yönetimimizi daha güçlü hale getirdik. MHP'li kardeşlerime, sayın Bahçeli ile Cumhur İttifakına destek veren tüm kesimlere şükranlarımı sunuyorum. Türkiye'nin maruz kaldığı tüm olaylara rağmen hiçbir oyun bu kutlu yürüyüşü bozmaya yetmeyecektir. Akdeniz ve Ege'deki tüm çıkarlarımızı korumaya devam edeceğiz. Yurt dışındaki finans kuruluşlarını kullanarak ekonomimizi çökerteceklerini, bizi köşeye kıstıracaklarını sananları, hüsrana uğratmaya devam edeceğiz. Ekonomimize ve ekonomi yönetimimize kurulan tuzakların gerisindeki sinsi amaçların gayet iyi farkındayız. Demokrasi ve hukuk içerisinde milletimizden istedikleri desteği bulamayanların darbeden dış müdahaleye kadar her türlü faşist desteğe sarılmaları beyhudedir. Milli iradeden yetki alarak meşruiyet kazanmak varken 70 yıldır defalarca denedikleri şekilde, kaostan terörden krizden darbeden mücadeleden medet umanlara boşuna beklediklerini bir kez daha göstereceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhur İttifakı ile yönetimimizi daha güçlü hale getirdik
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhur İttifakı ile yönetimimizi daha güçlü hale getirdik
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu Erdoğan, 'Dünyada olduğu gibi ülkemizde de güçlü liderlik güçlü devlet gerektirir. 15 Temmuz darbe girişimini milletimizle birlikte akamete uğrattıktan sonra Cumhur ittifakı ile yönetimimizi daha güçlü hale getirdik. MHP'li kardeşlerime, sayın Bahçeli ile Cumhur ittifakına destek veren tüm kesimlere şükranlarımı sunuyorum' ifadelerini kullandı.


Merkel’le telefonda görüştü

Angela Merkel
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda görüştü. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ile Merkel görüşmesinde, Kovid-19 ile mücadelede ve salgın sonrası dönemde atılacak adımlarla ilgili iş birliği imkanları, ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan hatmi şerifin 25. cüzünde
OYNAT 00:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan hatmi şerifin 25. cüzünde
Ramazan ayında Kur'an-ı Kerim'i hatmetmeye başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 25'inci cüze geldi. Ramazan ayının henüz 18'inci günü olmasına rağmen 25. cüze gelmesi sosyal medyada dikkat çekti.


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