Gündem 10 metre için canlarını tehlikeye atıyorlar
İSTANBUL

10 metre için canlarını tehlikeye atıyorlar

Sultangazi'de geçen hafta cumaya yetişmek için üst geçidi kullanmayıp demir bariyerlerin üzerinden atlayan çocuğa hafif ticari araç çarpmış çocuk hayatını kaybetmişti.

Haber Merkezi DHA
10 metre için canlarını tehlikeye atıyorlar
10 metre için canlarını tehlikeye atıyorlar.

Mevlana Caddesi yolundaki üst geçidi kullanmayıp demir bariyerlerin üzerinden karşı yola geçişlerin devam ettiği görüldü. Üst geçidi kullanmayan bir kişi, "Bir dahaki sefere kullanırım" cevabını verirken, bir kişi ise, elinde halıyla bariyerin üzerinden atlayıp geçti. Mahalle sakinleri ise yetkililerden çözüm istedi.
Sultangazi'de geçen Cuma, Cumhuriyet Mahallesi Mevlana Caddesi'nde 10 yaşındaki Yasin Memiş, cuma namazına gitmek için 10 metre yukarıda bulunan üst geçidi kullanmak yerine, trafiğin hızla aktığı caddeyi kullandı. Refüje konulan demirlerden atlayarak karşıya geçmeye çalıştığı sırada çocuğa hafif ticari araç çarpmış, 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetmişti. Mevlana Caddesi'nde üst geçidi kullanmayıp demir bariyerlerin üzerinden atlayarak karşı yola geçişler devam ediyor. Tehlikeye aldırış etmeyip karşı yola geçenler kameraya yansıdı.
TEHLİKEYE ALDIRIŞ ETMEYENLER KAMERADA


50 metre uzaklıkta üst geçidi kullanmayıp demir bariyerlerin üzerinden atlayarak karşı yola geçen bir kişi kameraya yansıdı. Kendisine sorulan "üst geçidi neden kullanmadın ?" sorusuna, "Bir dahaki sefere kullanırım" dedi. Bir kişi ise, elinde halıyla bariyerin üzerinden atlayıp, yanı başındaki üst geçidi kullanmadı. Halıyla, akan trafikte karşı yola geçti.
"HIZ KORİDORU NOKTASI LAZIM"


Uzun yıllardır mahallede esnaf olan Kerim Erol çözüm bulunması için yetkililere seslendi. Erol, "Cumhuriyet Mahallesi'nde 17 yıldır, kendim esnaflık yapıyorum, ve ikamet ediyorum. Burda gün geçmiyor ki kaza olmasın. Gözümün önünde bir komşum babaanne ve torunu kamyon çarpması sonucu vefat etti. Daha bu hafta cumartesi günü bir kardeşimiz kazada vefat etti. Burada çok ciddi, araçların hızlı gitmesinden dolayı ciddi trafik kazaları oluyor. Buna çözüm olarak üst geçidi bahane gösteriyorlar ama üst geçit bahane değil değil. Burada ki sıkıntı araçların hızlı geçmesidir. Burada üst geçiti fazla kullanan olacağını zannetmiyorum. Araçların yavaş geçmesi lazım. Bunun içinde Hamza Yerlikaya Spor Kompleksi'nin oradan başlamak şartıyla, Ahmet Yesevi Caddesi'nin bitimine kadar hız koridoru noktası lazım. Ancak bu şekilde kazalara çözüm olabilir. Yani burada otomobil 50 kilometre hızla gittiği zaman bir yayaya çarpsa dahi çok ciddi bir yaralama olmaz." dedi

"GÖZÜ BARİYERLERDEN GEÇMEYE KESSE YAŞLILAR DA ATLAYACAK"

Esnaf Kerim Erol, mahalleyi birbirinden ayıran yolda engelli bireylerin ve yaşlıların kullanabileceği bir üst geçidin olması gerektiğini belirterek, "Kurulan pazardan dahi alışverişe gelemiyorlar. Buna çözüm olması için buraya yaya geçidi yapılmalı, çocuk arabasıyla, engellilerin aracıyla ve yaşlıların rahat geçebilmesi için düz bir zemin olmalı. Burada öyle bir sıkıntı var ki, yaşlıların gözü bariyerlerden geçmeyi kesse, yaşlılar da atlayacak. Gençlerin gözü kestiği için bariyerlerin üstünden karşıya atlıyor. Çünkü üst geçitten geçmeye üşeniyor. O üst geçide asansörde konsa o gençler onu da kullanmaz." ifadesini kullandı.

Arnavutköy'de tehlikeli yoldan ölümüne geçiş: Ne üst, ne yaya geçidi, ne de trafik ışığı var
FOTOĞRAF 8
Title
Arnavutköy’e bağlı Fatih Mahallesi’nde yaşayan vatandaşlar, mahalleleri ile aynı adı taşıyan caddede yolun karşısına geçebilmek için tehlikeli bir yolculuk gerçekleştiriyor.
Title
Arnavutköy – Tayakadın yolu olarak da bilinen ve İstanbul Havalimanı’nın da faaliyete geçmesiyle birlikte trafik yoğunluğunun ciddi oranda arttığı Fatih Caddesi’nde İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yol genişletme çalışmaları yapıldı.
Title
Yaklaşık 2 yıl süren çalışmaların ardından 4 şeritli yol, geçtiğimiz haftalarda hizmet vermeye başladı. Yolun yapımı bitti, otobüs duraklarının tabelası dikildi ancak Fatih Caddesi üzerinde bulunan Terkos Yolu durağından inen yolcular, yolun karşı tarafındaki evlerine gitmek için oldukça zorlanıyorlar.
Title
Yolda ne bir üst geçit ne yaya geçidi ne de trafik ışıkları var. İndikleri otobüs durağından yolun karşısına geçebilmek için yolun ortasındaki bariyerleri aşmak zorunda kalan vatandaşlar, hızla geçen araçları da kollarken adeta ölümle burun buruna kalıyor.
Title
Mahalle sakinleri, özellikle akşam saatlerinde işten dönen kadınların, yaşlı ve engelli vatandaşların yolun ortasındaki bariyerleri aşarken kaza tehlikesi atlattıklarına dikkat çekerek, “Yetkililerden yardım istiyoruz. Ya bir yaya geçidi ya bir trafik lambası ya da bir üst geçit ile bu sorunumuzun çözüme kavuşturulmasını bekliyoruz” dediler.
Title
Arnavutköy'de tehlikeli yoldan ölümüne geçiş... Ne üst ne yaya geçidi ne de trafik ışığı var
Title
Arnavutköy'de tehlikeli yoldan ölümüne geçiş... Ne üst ne yaya geçidi ne de trafik ışığı var
Title
Arnavutköy'de tehlikeli yoldan ölümüne geçiş... Ne üst ne yaya geçidi ne de trafik ışığı var
Arnavutköy'de tehlikeli yoldan ölümüne geçiş: Ne üst, ne yaya geçidi, ne de trafik ışığı var
Arnavutköy'de üst geçit, yaya geçidi, trafik ışığı olmayan yolda bariyerleri atlayarak karşıya geçen mahalle sakinleri, isyanın eşiğine geldi. Tehlikeli yolda hızla geçen araçları kollayarak geçen mahalle sakinleri zaman zaman ölümle burun buruna geliyor, bir an evvel önlem alınmasını istiyor.


Abone Ol Google News
Marmara için uyarı

Marmara için uyarı

Saat verildi: ​Sel ve su baskınlarına dikkat.
Kadro dışı bırakıldı ama af kapıda!

Kadro dışı bırakıldı ama af kapıda!

​Galatasaray'ın Marcao ile ilgili tavrı tartışmalara neden oldu.
BAE Başkanı Danışmanı Gargaş: Bin Zayed Erdoğanla tarihi ve olumlu bir toplantı yaptı

Erdoğan Taliban ile görüşeceğini açıkladı.

Konutta yeni trend koruya komşu olmak

Konutta yeni trend koruya komşu olmak

​Dap Yapı Nişantaşı'na Lüksün ötesini taşıyor

18 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı.

​Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Etiyopya Başbakanı Ahmed'i konuk ediyor.

​Çevik Bir ve Çetin Doğan hakkında tutuklama kararı verildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.