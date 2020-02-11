Gündem 10 numara operasyon 14 bin litre kaçak akaryakıt yakalandı
İSTANBUL

'10 numara' operasyon: 14 bin litre kaçak akaryakıt yakalandı

İstanbul’da akaryakıt kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 14 bin 800 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Baskınlarda 5 şüpheli gözaltına alınırken, operasyonlar havadan görüntülendi.

10 numara yağ operasyonu havadan görüntülendi.

Haber Merkezi İHA
4 ilçede düzenlenen eş zamanlı operasyonda 14 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
4 ilçede düzenlenen eş zamanlı operasyonda 14 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, akaryakıt kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Polis, kaçak olarak toplanan atık yağların "10 Numara Yağ” olarak tabir edilen karışımlı akaryakıt haline getirildiği ve depolandığı bilgisi üzerine 28 ve 30 Ocak tarihleri arasında Bahçelievler, Başakşehir, Silivri ve Küçükçekmece ilçelerinde 4 ayrı operasyon gerçekleştirdi.

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Kaçakçılık polisince düzenlenen baskınlarda, 'fiber tank ve yer altı tanklara’ gizlenmiş halde toplam 14 bin 800 litre kaçak akaryakıta el konuldu. Operasyonlarda Bayram B. (24), İshak Ş. (52), İsmail K. (33), Cuma A. (32) ve Coşkun D. (61) isimli şüpheliler gözaltına alındı.

Operasyon anı saniye saniye polis kamerasına yansıdı.nn

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2020'de 138 bin litre ele geçirildi

  • Kaçakçılık polisi, 2020 yılı Ocak ayı içerisinde 137 bin 800 litre karışımlı akaryakıt ele geçirdi. Bu operasyonlarda 17 şüpheli şahsa ’5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet’ suçundan adli işlem yapıldı. 2019 Ocak ayı içerisinde ise 34 bin 700 litre karışımlı akaryakıt ele geçirilirken, 6 şüpheli şahıs hakkında ’5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet’ suçundan adli işlem yapıldı.
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