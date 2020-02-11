'10 numara' operasyon: 14 bin litre kaçak akaryakıt yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, akaryakıt kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Polis, kaçak olarak toplanan atık yağların "10 Numara Yağ” olarak tabir edilen karışımlı akaryakıt haline getirildiği ve depolandığı bilgisi üzerine 28 ve 30 Ocak tarihleri arasında Bahçelievler, Başakşehir, Silivri ve Küçükçekmece ilçelerinde 4 ayrı operasyon gerçekleştirdi.

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Kaçakçılık polisince düzenlenen baskınlarda, 'fiber tank ve yer altı tanklara’ gizlenmiş halde toplam 14 bin 800 litre kaçak akaryakıta el konuldu. Operasyonlarda Bayram B. (24), İshak Ş. (52), İsmail K. (33), Cuma A. (32) ve Coşkun D. (61) isimli şüpheliler gözaltına alındı.

Operasyon anı saniye saniye polis kamerasına yansıdı.nn

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