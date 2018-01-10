Gündem10 Ocak Çarşamba Sabah Raporu
POLİTİKA

Sabah Raporu

10 Ocak Çarşamba Sabah Raporu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Atina ziyaretinde dile getirdiği Yunanistan'daki Türk Azınlıklara yönelik ayrımcılıkla ilgili önemli bir adım atıldı.

Honduras'ın kuzeyinde 7,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sonrası tsunami uyarısı yapıldı.


Marmaray Projesi'nin Halkalı'ya ve Gebze'ye kadar uzatılmasıyla ilgili olarak çalışmaların devam ettiğini söyleyen Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, ''Bu yıl sonu açılacak" dedi.

Haber MerkeziYeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7 Aralık'ta Yunanistan'a gerçekleştiği ziyaret kapsamında mevkidaşı Prokopis Pavlopoulos ile görüşmüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7 Aralık'ta Yunanistan'a gerçekleştiği ziyaret kapsamında mevkidaşı Prokopis Pavlopoulos ile görüşmüştü.

Türkiye ve dünya gündeminde akşam ve gece saatlerinde yaşanan önemli gelişmelere dair kısa başlıklar:

Karayipler'de 7.6 büyüklüğünde deprem

Orta Amerika ülkelerinden Honduras'ın kuzeyinde 7,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sonrası tsunami alarmı verildi.

Karayipler'de deprem: Tsunami alarmı verildi
DÜNYA
Karayipler'de deprem: Tsunami alarmı verildi

Yunanistan'dan Türk Azınlıkla ilgili yasal düzenlemeye onay

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Atina ziyaretinde dile getirdiği Yunanistan'daki Türk Azınlıklara yönelik ayrımcılıkla ilgili önemli bir adım atıldı.

Yunanistan’da, Batı Trakya Müslüman Türk azınlık mensuplarıyla ilgili miras, evlenme ve boşanma gibi konularda İslami kuralların yanı sıra Yunanistan Medeni Kanunu'nun da geçerli olması yönünde hazırlanan yasal düzenleme Parlamentoda onaylandı.

Yunanistan'dan Türk Azınlıkla ilgili yasal düzenlemeye onay
DÜNYA
Yunanistan'dan Türk Azınlıkla ilgili yasal düzenlemeye onay

Bakan müjdeyi verdi: Yıl sonu açılıyor

Marmaray Projesi'nin Halkalı'ya ve Gebze'ye kadar uzatılmasıyla ilgili olarak çalışmaların devam ettiğini söyleyen Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, ''İnşallah bu sene sonu itibarıyla bu hizmeti vermiş olacağız'' dedi.

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