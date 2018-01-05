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Ordu haber: 10 yıldır kayıp genci ağabeyi öldürmüş

10 yıldır kayıp genci ağabeyi öldürmüş

Ordu'nun Fatsa ilçesinde 10 yıl önce kaybolan Mustafa Yılmaz'ın ağabeyi tarafından öldürüldüğü belirlendi. Katil zanlısının suçunu itiraf ettiği öğrenildi.

Haber MerkeziIHA
Olayın itiraf edilmesinden sonra Fatsa Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekipleri söz konusunda yerde incelemede bulundu.
Olayın itiraf edilmesinden sonra Fatsa Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekipleri söz konusunda yerde incelemede bulundu.

Fatsa'ya bağlı Ilıca Mahallesi Yavaş mevkisinde 26 yaşındayken 10 yıl önce ortadan kaybolan ve bir daha dönmeyen Mustafa Yılmaz'ın (26) bulunması ile ilgili ailesi Cumhuriyet Savcılığına müracaat etti. Fatsa Cumhuriyet Savcılığı yaptığı titiz araştırma sonucu Mustafa Yılmaz'ın ağabeyi H. Y. (45) tarafından öldürüldüğünü tespit etti.

Kardeşini öldürdüğünü itiraf etti

Kardeşini aralarında geçen husumetten dolayı tüfekle öldürdüğünü itiraf eden H. Y., jandarma ekipleri tarafından gözlem altına alındı.

H.Y., cinayeti işledikten sonra kardeşinin cesedini yaşadıkları evin 150-200 metre uzağında bulunan dere kenarına attığını iddia etti. Olayın itiraf edilmesinden sonra Fatsa Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekipleri söz konusunda yerde yaptıkları araştırmada herhangi bir ceset bulgusuna rastlayamadı.

Olayı anlatan Mustafa Yılmaz'ın kuzeni Tuncay Akyol, "Kardeşin kardeşi böyle öldürmesi çok tuhaf. 10 sene sonra olay aydınlandı. Olay aydınlandığı için mutluyuz. Kardeşin kardeşi vurması ve öldürmesi çok yanlış. Tüfekle öldürmüş kardeşini ve evden Mustafa'ya doğru ateş etmiş. Sonrasında da dereye kadar sürükleyip atmışlar. Bunu bilen kardeşleri yıllar sonra öldüren H.Y'yi ihbar ettiler. Olay da böylece ortaya çıkmış oldu. Halama telefon açıyor H. Y., fındığı Mustafa Yılmaz alıyor diye sonrasında kavga etmeye başlamışlar. Halam da kavga etmeyin istediği kadar fındık alsın. 1 saat sonrasında telefon geldi ve Mustafa'nın fındığı alıp gittiğini söylediler ve o günden bu zamana kadar tam 10 yıl boyunca daha bir yerde gözükmedi bu cinayeti itiraf edene kadar" dedi.

Halasının kızı Aysel Akyol, "Olayı ikisi de biliyorlar. Görgü tanıkları da ölen Mustafa Yılmaz'ın dere kenarında bir yere gömüldüğünü söylemiş. Kardeşini öldürmesini kınıyoruz. Yer davasına kardeşini vurduğunu söylüyorlar" diye konuştu.

Kardeşi H. Y'yi emniyet güçlerine ihbar ettiğini söyleyen Salim Yılmaz ise, "2008 yılında kardeşim ortadan kaybolmuştu. Olayı ilk önce bilmiyordum. Emin olmak için de bazı beklemeler yaptık. Net bir delil aradık ama bulamadık. Sonrasında delil bulduk ve ortaya çıktı. Selahattin Yılmaz kardeşimiz bana dedi ki 'Git karakola Mustafa Yılmaz'ı H. Y.'nin öldürdüğünü söyle.' Ben de gittim ve karakola başvuru yaptım. Sonrasında Cumhuriyet Savcılığı konuyla ilişkin araştırma başlattı" şeklinde konuştu.

Yavaş Mahallesi Muhtar azası Mustafa Güneysu, "Cesedi attığı yere baktık. Tabii yıllar geçti ve birçok sel ve heyelan oldu. Gittik baktık ama ceset falan ortada yok. Olması da mümkün değil. Suçunu zaten zanlı H. Y. itiraf etti" açıklamasında bulundu.

İşlediği cinayeti savcıya anlatan H. Y., "Eşim ve çocuklarıma saldırdı. Tehditler savurdu ve ben de birkaç defa uyardım ve tüfeğimle ateş ettim. Hayatını kaybettiğini gördüm. Sonrasında dereye attım" ifadelerini kullandı.

Jandarma cinayeti işleyen H. Y.'ı gözaltına aldı.

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