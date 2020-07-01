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Gündem 100 bin yeni üye hamlesi AK Parti yeni bir kampanya başlattı
POLİTİKA

100 bin yeni üye hamlesi: AK Parti yeni bir kampanya başlattı

Geçen yıl partiye 120 bin üye kazandıran AK Parti İstanbul Teşkilatı, 100 bin yeni üye için kampanya başlattı. AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak’ın öncülüğünde yeni üye çalışmaları aralıksız devam ediyor. Geçtiğimiz Kasım-Aralık ayında 75 bin, Ocak ayında da 45 bin olmak üzere AK Parti’ye toplam 120 bin yeni üye kazandıran İstanbul Teşkilatı kolları sıvadı. 100 bin yeni üye kampanyası kapsamında 39 ilçede eşzamanlı çalışma başlatıldı.

Fatih Özer Yeni Şafak
Bayram Şenocak
Bayram Şenocak

Özellikle genç seçmenler başta olmak üzere üyeliği bulunmayan herkesi AK Parti İstanbul ailesine kazandırmak için özel çalışma yürütülecek. 2,5 milyona yakın AK Parti İstanbul ailesine yeni üyeler kazandırmak için başlatılan kampanya kapsamında, online başvuru için “akuyelikistanbul.org” web sitesi de hizmete açıldı.Böylece yeni üye olmak isteyen vatandaşlar, başvurularını online olarak da yapabilecek. Web sitesi üzerinden alınacak ön başvuruların akabinde, başvuru sahiplerinin ikamet ettiği yere göre ilçe teşkilatları tarafından üyelik işlemi tamamlanacak. AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, “AK Partili olmak, her şeyden önce bir davaya sevdalanmak demektir” diyerek, herkesi üye olmaya çağırdı.

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