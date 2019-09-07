Gündem 100 kaymakam adayı alınacak
ANKARA

100 kaymakam adayı alınacak! Kaymakam adaylığı başvuru şartları ve tarihi

100 kaymakam adayı alınacak

İçişleri Bakanlığınca 100 kaymakam adayı alımı için 9 Kasım 2019'da Ankara'da sınav yapılacak. ÖSYM başvuru merkezinden veya "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden 19-25 Eylül arasında yapılacak başvurular, sınav ücretinin yatırılmasıyla tamamlanacak.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

İçişleri Bakanlığınca 100 kaymakam adayı alınacak.

Kaymakam adaylığı sınav ilanı, Resmi Gazete'nin çeşitli ilanlar kısmında yayımlandı.

  • İlana göre, sınava girecek adaylarda, üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerinin uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, iktisat, işletme, maliye ve finans, sosyoloji, halkla ilişkiler ve tanıtım, psikoloji bölümlerinden veya bu bölümlerden herhangi birinin müfredatında yer alan derslerin en az yüzde 80'ine sahip olan diğer bölümlerden ya da hukuk fakültelerinden mezun olma şartı aranacak.
  • Üniversitelerin sosyal bilimler, mühendislik fakülteleri ile tarih bölümlerinde en az dört yıllık lisans eğitimi yapan ve uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, hukuk ve iktisat alanlarında lisansüstü eğitim yapanlar da sınava başvurabilecek.
  • Ayrıca adaylarda, 1 Ocak 2019 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmaları ve askerlikle ilişiklerinin bulunmaması koşulları da aranacak.

Kaymakam adaylığı başvuru tarihleri

Adaylar başvurularını, 19-25 Eylül tarihlerinde herhangi bir ÖSYM başvuru merkezinden veya "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden yaptıktan sonra sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacak. Geç başvuru günü 9 Ekim 2019 olarak belirlendi.

Sınav, 9 Kasım 2019'da saat 10.15'te Ankara'da yapılacak.

  • Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Sınavda 100 soru için adaylara 150 dakika süre tanınacak.
  • Sınavda, 70 ve daha yüksek puan alan adaylardan, ilan edilen kadronun (100) 4 katı olan 400 aday mülakata katılmaya hak kazanacak ve İçişleri Bakanlığı tarafından yapılacak mülakata çağrılacak.

2 bin 500 polis adayı alınacak
GÜNDEM
2 bin 500 polis adayı alınacak
Evde bakım araçları da kayboldu

'Evde bakım' araçları da kayboldu

Yenikapı'ya çekilen araçlar bir bir kayıplara karışıyor.
Avrupaya ucuz elektrikTürkiyeden gidebilir

Avrupa'ya ucuz elektrik
Türkiye'den gidebilir

AB ülkelerindeki fiyatların yarı yarıya düşmesi gündemde.
Nöbet büyüyor

Nöbet büyüyor

Evlat nöbetine bugün iki aile daha katıldı.
İz sürüp 20 bin <br>TL'yi teslim etti

İz sürüp 20 bin
TL'yi teslim etti

​İstanbul'da taksi şoföründen örnek davranış.
İSMEK yerine Halkevleri!

İSMEK yerine Halkevleri!

​İBB'deki yıkım furyası 3 milyon kişinin eğitim aldığı İSMEK'e uzandı.
Terörle mücadelede<br>doktrin değişti

Terörle mücadelede
doktrin değişti

​Irak, Suriye ve Doğu Akdeniz'deki adımlar yeni dönemin habercisi.

Ateş 800 yıldır sönmüyor

Ateş 800 yıldır sönmüyor

10 haneli köyde Selçuklu döneminden beri silah üretiyorlar.
Yunan medyası ayakta

Yunan medyası ayakta

​"Türkiye 'adalar' politikasını adım adım uyguluyor"
FSM Köprüsü'nde<br> hareketli dakikalar

FSM Köprüsü'nde
hareketli dakikalar

​Polisten kaçarken kaza yaptılar, 4 kişi gözaltında.
Konuk Andorra

Konuk Andorra

​A Milli Takım 4 yıl 10 ay sonra İstanbul'da.
İzmir'de<br>şüpheli ölüm

İzmir'de
şüpheli ölüm

Yangına giden ekipler evde cesetle karşılaştı.
11 ile yağış uyarısı

11 ile yağış uyarısı

​Meteorolojiden bazı illere yağış uyarısı yapıldı.
Ölenlerin sayısı<br> 43'e yükseldi

Ölenlerin sayısı
43'e yükseldi

Dorian Kasırgası'nda arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Bir dönem <br>sona erdi

Bir dönem
sona erdi

Samuel Eto'o futbolculuk kariyerini noktaladı.
Gazze en kötü <br>yılını yaşadı

Gazze en kötü
yılını yaşadı

İşgalci İsrail ablukasının neden olduğu krizin korkutucu bilançosu ortaya çıktı.
Cesur analara HDP'den tehdit

Cesur analara HDP'den tehdit

HDP evlat nöbeti tutan aileleri taciz ve tehditle caydırmaya çalışıyor.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.