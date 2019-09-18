Gündem 100 kişi arıyordu Cesedi Diyarbakırda bulundu
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100 kişi arıyordu: Cesedi Diyarbakır'da bulundu

Batman'da 10 gün önce kaybolan ve yakınlarından oluşan 100 kişilik grup tarafından aranan 48 yaşındaki oto galerici M. Salih Tuncer'in cesedi Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde sulama kanalında bulundu. Yapılan ilk incelemede Tuncer'in silahla vurulduktan sonra kanala atıldığı tespit edildi.

Haber Merkezi AA
Tuncer'in yakınlarından oluşan 100 kişilik grup arama çalışmalarına katılmıştı.
Tuncer'in yakınlarından oluşan 100 kişilik grup arama çalışmalarına katılmıştı.

Batman'da 10 gündür haber alınamayan esnafın cesedi, Diyarbakır Silvan ilçesindeki sulama kanalında bulundu.

Batman'da otomobil galerisi bulunan ve 9 Eylül'de ailesine alacağını tahsil etmek için bankaya gideceğini belirten Mehmet Salih Tuncer'den (48) haber alamayan yakınlarının durumu polise bildirmesi üzerine başlatılan arama çalışmaları, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan öncülüğünde yürütüldü.

M. Salih Tuncer

100 kişilik ekip tarafından kadavra ekiplerinin katılımıyla sürdürülen kapsamlı çalışmalar sonucu 5 çocuk babası Tuncer'in cesedine Silvan ilçesinin Akçeltik Mahallesi'ndeki sulama kanalında ulaşıldı.

  • Yapılan ilk incelemede Tuncer'in silahla vurulduktan sonra sulama kanalına atıldığı tespit edildi.

Tuncer'in cesedi otopsi için Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesine gönderildi.

Batman'da otomobil galerisi bulunan ve 9 Eylül'de ailesine, alacağını tahsil etmek için bankaya gideceğini belirten Mehmet Salih Tuncer'den haber alamayan yakınları durumu polise bildirmiş, evli ve 5 çocuk babası Tuncer'in bulunması için yürütülen arama çalışmaları kapsamında Diyarbakır-Bitlis kara yolunda aracına ulaşılmıştı.

Tuncer'in yakınlarından oluşan 100 kişilik grup arama çalışmalarına katılmıştı.

Yol kenarında bulunan 13 KE 182 plakalı kamyonette yapılan incelemede kan ve kurşun izlerine rastlanmıştı.

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