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Gündem 100 liranın üstünde bir sıfırın olmadığını görünce şaştı kaldı
BURSA

100 liranın üstünde bir sıfırın olmadığını görünce şaştı kaldı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde kafe işletmecisi, 100 liranın üzerinde bir sıfırın eksik olduğunu görünce şaşırdı. Sahte olup olmadığını kontrol eden işletme sahibi, paranın gerçek olduğunu anlayınca derin bir nefes aldı.

Haber Merkezi İHA
Bir sıfırın olmadığını görünce şaştı kaldı.
Bir sıfırın olmadığını görünce şaştı kaldı.

Merkez Bankası tarafından basılan hatalı paralar bu aralar Türkiye genelinde çoğaldı. Paralarda sıfırın eksik olduğunu gören vatandaşlar birbir hayaller içerisine giriyor. İnegöl’de kafe işleten Ramazan İlçin’da onlarda biri. Akşam hesap kitap yaparken 100 TL paranın üzerinde bir sıfırın eksik olduğunu fark etti.

İHA
Bir sıfırın olmadığını görünce şaştı kaldı.
  • Önce paranın sahte olacağını düşündü ancak yaptığı kontrolde paranın gerçek olduğunu görünce şaştı kaldı.

İHA
Bir sıfırın olmadığını görünce şaştı kaldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan işletme sahibi Ramazan İlçin, "Geçen akşam hesapları toplarken paraları sayarken gözüme bir şeye takıldı . Parayı sayıyorum sayı yorum sıfırı eksik bir tanesi dikkatimi çekti acaba yorgunluktan mı diye tekrar cebime koydum. Sabahleyin tekrar baktım. Bankaya gittik kontrol ettirdik, paranın gerçek olduğunu öğrendik. 100 TL’deki bir sıfır eksik basılmış. İnsanlar parayı çok merak ediyor, görmeye geliyorlar, fotoğraf çekiniyorlar" dedi.

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