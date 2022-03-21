100 milyar dolarlık ticaret hedefi için ABD'de yoğun diplomasi

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 'Transatlantik İhracatında Türkiye'nin Rolünün Artırılmasına Yönelik Panel Serisi ve Ticari Diplomasi Çalıştayları' programı kapsamında Türkiye'den 14 Mart'ta ABD'ye giden heyet, temaslarını tamamladı. Aralarında TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı, AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, İletişim Başkan Yardımcısı Çağatay Özdemir'in yanı sıra TİM Başkan Vekili Başaran Bayrak, TİM Marka Konseyi Başkan Yardımcısı Süleyman Orakçıoğlu, TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ayhan Zeytinoğlu, İletişim Başkanlığı yetkilileri ile iş insanlarının bulunduğu heyet, Washington ve New York'ta ziyaretler, yuvarlak masa toplantıları ve paneller yaptı.
Dışişleri ve Ticaret Bakanlıklarına ziyaret
Görüşmelerde ve etkinliklerde iki ülke arasındaki 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi doğrultusunda, ticari ilişkilerinin geliştirilmesinin ve iş birliğinin önemi vurguladı, ABD'li yatırımcılar Türkiye'ye davet edildi. Türkiye'nin ABD'li yatırımcılar için birçok fırsatı barındırdığına ve güvenli bir ülke olduğuna dikkat çekilen görüşmelerde, ABD tarafından bazı ürünlere uygulanan ek vergilerin de kaldırılması talep edildi. Program kapsamında ABD Dışişleri Bakanlığı'nı ziyaret eden heyet, burada yapılan toplantıda Türk-Amerikan ilişkilerinin önemini, ticari ilişkiler ile ilgili hususları ve karşılıklı yatırımları ele aldı. Heyetin ABD Ticaret Bakanlığı'na ziyaretinde de Türk-Amerikan ticari ilişkilerine atfedilen önem, iki ülke ticaretinin önündeki engellerin aşılması ve yatırım konularında istişarelerde bulunuldu.
100 milyar dolar ticaret hacmi hedefi
Program kapsamında ABD Ticaret Odasında 'Yeni Fırsatlara Kapılar Açmak: Türk-Amerikan Ticari İlişkileri' konulu yuvarlak masa toplantısı yapıldı. ABD-Türkiye İş Konseyi Direktörü Jennifer Miel'in moderatörlük yaptığı toplantıda; Türk heyetinin yanı sıra ABD Ticaret Odası Türkiye ve Orta Doğu'dan Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Khush Choksy ve oda temsilcileri yer aldı. Toplantıda, Türk-Amerikan ticari ilişkilerindeki 100 milyar dolar ticaret hacmi hedefi ve ticaretin önündeki engellerin aşılması ile ilgili hususlar konuşuldu.
Türkevi'nde çalıştay düzenlendi
Türk heyeti, ticari diplomasi temaslarında resmi kurumların yanı sıra Washington DC'de düşünce kuruluşu Atlantic Council ile görüşmeler yaptı. Program kapsamında ayrıca New York'ta bulunan Türkevi'nde iki ticari diplomasi çalıştayı düzenledi. 'Türkiye ve Amerika'nın Yeni Ufuklara Yönelik Girişimleri: 100 Milyar Dolarlık Ticaret Hedefi' başlıklı birinci panelde SETA Vaşington Araştırma Direktörü Kılıç Buğra Kanat'ın moderatörlüğünde AK Parti Konya Milletvekili Altunyaldız, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Dağlıoğlu ile TİM Başkan Vekili Bayrak konuşmacı olarak yer aldı.
İletişim Başkanlığı Washington Basın Müşaviri Muhammed Bilal Kenasarı'nın moderatörlüğünde düzenlenen 'Refah için Güç Birliği: Türkiye-Amerika İlişkileri' adlı panele ise TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Zeytinoğlu, TOBB Gıda ve İçecekler Meclisi Üyesi Murat Hocalar, İstikbal Mobilya A.Ş Genel Müdürü Mehmet Ali Yörük ve TİM Marka Konseyi Başkan Vekili Orakçıoğlu katıldı. Türk heyeti, program boyunca çeşitli vesilelerle ABD'de bulunan Türk ve Amerikalı yatırımcı ve iş insanları ile bir araya geldi. Programın Türkiye ile ABD arasındaki ticari ilişkilerin dinamiklerine olumlu ve somut katkılar sağlaması bekleniyor.
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Son yıllarda hayata geçirilen 750’yi aşkın proje sayesinde 2021’de 10 milyar dolar ciro ve 3 milyar 224 milyon dolarlık rekor ihracata ulaşan savunma sanayiinde, 2022 yılı için ihracat hedefi 4 milyar dolar olarak belirlendi.
Salgın şartlarının getirdiği kısıtlamaların ortadan kalkması ve 2021’deki fuar faaliyetlerinin de olumlu etkileriyle ihracatta rekor kırmaya devam eden sektörde, özellikle havacılıkta yaşanan toparlanmayla beraber ihracat rakamlarının çok daha artması bekleniyor.
Sektörde 2022’nin ilk 2 ayındaki ihracat artışı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 58,6’ya ulaştı.
Böylece 2 aylık ihracat 633 milyon 998 bin dolara yükseldi. Küresel gelişmeler ve fuarlarla ihracat pazarlarını yeniden şekillendiren sektör; Nijer, Ruanda, Senegal, Kongo, Mali, Nijerya dahil olmak üzere 25’ten fazla Afrika ülkesi ile imzalanmış Savunma Sanayii İş Birliği (SSİ) anlaşmaları üzerinden ilişkilerini de derinleştirmeye devam ediyor.
Afrika ülkeleri ihracatta 2021’in ilk 11 ayına kadar en büyük 5’inci pazar konumundayken, 2022’nin ilk 2 ayı itibarıyla 141 milyon dolarlık ihracat yapılan Kuzey Amerika’dan sonra 2’nci sıraya yükseldi.
Diğer taraftan küresel gelişmelerin yanı sıra fuarlar da savunmada ihracatın önünü açıyor.
Dünya'da yer alan habere göre; Afrika ülkelerine ihracatını söz konusu dönemde yüzde 608 artırarak 138,6 milyon dolara taşıyan sektör, 21-25 Eylül’de Güney Afrika’daki Afrika Havacılık ve Savunma Fuarı’na katılarak çevre ülkelerdeki ihracat ağını daha da güçlendirmeyi hedefliyor.
Geçen yıl ve bu yılki fuarlarda Afrikalı şirketlerin ilgisinin çok büyük olması, ihracattaki bu artış beklentisini de beraberinde getiriyor.
Afrika’da ilk 2 ayda ihracat artışıyla dikkat çeken ülkelerin başında ise Burkina Faso geliyor. Geçen yıl ilk 2 ayda 386 bin dolarlık ihracat yapılan ülkeye bu yıl aynı dönemde 83,2 milyon dolarlık ihracat yapıldı.
Kuzey Amerika ülkelerine yapılan savunma ve havacılık ihracatı ise 2019 yılında olduğu gibi zirvede yer alırken 2022’nin ilk 2 ayında yüzde 19 düşüşle 141,7 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Kuzey Amerika’nın yanı sıra 5-10 Nisan döneminde de Güney Amerika bölgesinin en büyük savunma ve güvenlik fuarı FIDAE 2022 için Şili’yi ziyaret edecek olan Türk şirketleri, Şili başta olmak üzere Arjantin, Brezilya, Kolombiya ve Peru gibi bölge ülkelerine yönelik de iş birliği ve pazarlama fırsatlarını değerlendirmeye çalışacak.
İhracatta, Bağımsız Devlet Topluluğu ülkeleri ise Ukrayna-Rusya savaşının da etkisiyle 4’üncü sıradaki yerini sağlamlaştırdı.
Sektör başta Ukrayna’daki artışla birlikte bölgeye olan ihracatını yüzde 56,9 artırarak ilk 2 ayda 101,4 milyon dolara çıkardı.
Ukrayna’ya ihracat ilk 2 ayda önceki yılın aynı dönemine göre 970 bin dolardan 58,3 milyon dolara çıktı.
İhracat kalemindeki rekor artışın sebebi ise Baykar’ın ürettiği Bayraktar TB-2 insansız hava araçları oldu.
Rusya’ya ihracat aynı tarihte yüzde 107 artarak 2,7 milyon dolara yükseldi.
Dünyanın en yüksek savunma sanayi ürünü alan ülkelerin olduğu Körfez bölgesi, rotasını son yıllarda Türkiye’ye çevirmesine rağmen Ortadoğu pazarı ilk 2 ayda düşüş yaşayan pazarlar arasında yerini aldı.
2019 yılında 2’nci en büyük pazar olarak öne çıkan Ortadoğu ülkeleri, 2022’nin ilk 2 ayı itibarıyla 5’inciliğe geriledi.
Ortadoğu’ya ihracat yüzde 3,4 düşerek 54,5 milyon dolara geriledi.
Bu dönemde, Türkiye’nin ihracatının 1 milyon dolardan 26,8 milyon dolara çıktığı Pakistan ve 198 bin dolardan 22,9 milyon dolara yükseldiği Tunus pazarları dikkat çekti.
Savunmada Afrika'ya rekor ihracat: Yüzde 608 artış gösterdi
Türk savunma sanayi Nijer, Ruanda, Senegal, Kongo, Mali, Nijerya dahil olmak üzere 25'ten fazla Afrika ülkesi ile imzalanmış Savunma Sanayii İş Birliği (SSİ) anlaşmaları üzerinden ilişkilerini derinleştirmeye devam ederken ihracatta rekorların kapısını da aralıyor. 2022'nin ilk 2 ayında Afrika ülkelerine ihracat bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 608 artırarak 138,6 milyon dolarla rekor kırdı.
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FNSS Genel Müdürü Nail Kurt, 10'dan fazla yerli ve yabancı sözleşme yürüttükleri 2021 yılının FNSS için çok yoğun geçtiğini söyledi.<br>
Genel olarak hedeflerine ulaştıkları, başarılı bir yıl geçirdiklerini dile getiren Kurt, çok sayıda projede öngörülen tarihleri yakalamak ve müşteri memnuniyeti sağlamak için çalıştıklarını ifade etti.<br>
Kovid-19 salgını nedeniyle kısıtlanan uluslararası seyahatlerden kaynaklanan zorluklara rağmen ihracat projelerini de sürdürdüklerini anlatan Kurt, şöyle konuştu:<br>
\"Umman'da teslimatlarımızı tamamlamayı başardık. Son gönderilen araçların kabulleri yapıldı. Lojistik anlamında yapılması gereken bazı eğitimler, seyahat kısıtlamaları nedeniyle gecikse de onlar da tamamlanmış durumda. Yılı yaklaşık 18 milyon dolarlık ilave sözleşme imzalayarak tamamladık. Bu sözleşme, Umman'daki büyük ana sözleşmemizin tamamlayıcısı niteliğindeydi. Malezya'da kurtarma araçları dışında Türkiye'den yaptığımız teslimatlarımız tamamlanmıştı. Daha çok Malezya'da ortağımız DEFTECH'in üretimine destek verdiğimiz bir yıl olarak geçti. Son kalan ve değişen ihtiyaç çerçevesinde yeni tasarım olan kurtarma araçlarının teslimata hazır hale gelmesine yoğunlaştık geçtiğimiz yıl. Bu yıl içinde bu araçların teslimatları da tamamlanacak. Filipinler'de 2 yeni projeye imza atmıştık 2020 sonunda. 2021, bu ürünlerin tasarımlarının tamamlanarak ilk ürünlerin üzerinde çalışılmaya başlamakla geçti.\"<br>
\"Sahada kullanılınca daha büyük talep gelecek\"<br><br>Türk savunma sanayisinin tank sınıfında ihraç ettiği ilk araç Kaplan MT'ye ilişkin soruları da yanıtlayan Kurt, Endonezya'nın ihtiyaçları için geliştirilen projeyi PT Pindad ile yürüttüklerini söyledi. Kurt, projeye ilişkin şu bilgileri verdi:
\"İlk teslimatlar knock-down kitlerdi, onları halihazırda gönderdik. PT Pindad, Endonezya'da iş birliği yaptığımız ortağımız, montaj işlemleri başlıyor. 18 tanktan 10 tanesi komple gönderilecek. Onlar da yazdan önce gönderilecek. Nisan-mayıs aylarında direkt tamamlanıp FNSS'te, Malezya'ya gönderilecek. Kule montajları sadece orada yapılacak. Projemiz bu yıl itibarıyla tamamlanmış olacak. İkinci bir paketle ilgili görüşmeler var, bütçe çalışmaları var. Endonezya'nın şu an için çalışma sistemi böyle, yıllık bütçe ayrılıyor. Envantere girip, sahaya çıkıp kullanılmaya başlandıktan sonra daha büyük miktarlarda talep gelecek. Toplamda çok fazla sayıda ihtiyaçları var. Dolayısıyla o toplam sayıya sonuçta ulaşacağız. Bunun yöntemi nasıl olacak, onu konuşuyoruz. Bu ilk parti siparişin toplam parti içinde çok küçük bir kısım olduğunu söylemekle yetineyim.\"<br>
Kaplan MT ikinci ihracata da çok yaklaştı<br><br>Nail Kurt, Filipinler'de de MT ihtiyacı çıktığını ancak son aşamada başka bir ürün tercih edildiğini söyledi.<br><br>Kaplan MT'nin henüz sahaya verilmemesinin dezavantajını yaşadıklarını anlatan Kurt, \"Çok sayıda değildi ama bizim için önemli bir gösterge olacaktı. Başa baş gittikten sonra son dakika bir karar verildi. Başka ülkelerde de ihtiyaçlar var. Ayrıca Türkiye'de de ihtiyaç olarak düşünüleceğini öngörüyoruz. Özellikle asimetrik tehlikelerin artmasıyla birlikte gerek 105, gerekse 120'lik kuleli MT ihtiyacı doğabilir. Böyle bir araca önümüzdeki 5 ila 10 yıl içinde mutlaka daha fazla dikkat verileceği ve bir projelendirme olabileceği konusunda öngörülerimiz var.\" dedi.
Yerli kule hazırlığı<br><br>Endonezya'nın talebi doğrultusunda tankta Belçika yapımı bir silah kulesi kullanıldığını belirten Kurt, şunları kaydetti:<br><br>\"Dünyada böyle az sayıda kule var şu an için. Bizim de bazı planlarımız var. ASELSAN'ın da planları olduğunu biliyorum. Bir kule geliştirme konusunda Türkiye'de bir faaliyet, olması gerektiğini düşünüyorum. Tabii uzun ve çok maliyetli süreçler, iyi planlamak lazım. Tek başımıza maliyetini karşılayabileceğimiz işler değil. Dolayısıyla bu konuda eğer kullanıcımızdan yeşil ışık alırsak ivme kazanacağını düşünüyorum ama şu anda henüz böyle bir gelişme yok.\"
\"Yine önemli ve büyük projeler gelecektir\"<br><br>İhracat çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini vurgulayan Kurt, farklı ülkelerde ürünlerine uyabilecek projelerde tüm güçleriyle var olduklarını söyledi.<br><br>Bu tür çalışmaları çok fazla duyurmadıklarını dile getiren Kurt, şunları kaydetti:<br><br>\"FNSS'ye ne oldu, büyük ihracat projeleri artık yok mu? diye düşünenler olabiliyor. Şu anda azaldı denilen durumda bile 4 ihracat projemiz devam ediyor. Bizim ihracat pazarlarımızda önemli dezavantajlar oluştu bir süredir. Öncelikle, petrol fiyatlarında iki sene önce ciddi bir düşüş oldu. Kovid etkisiyle bütün ülkeler kapandı, tüm temaslar durdu. Bu ikisinin yeni ihracat imkanları üzerinde önemli olumsuz etkilerini yaşadık. Üçüncü etki olarak da şu anda çok ciddi bir toparlanma sürecine giren ilişkiler vardı. Olumsuz politik ilişkilerin de bir süre ters etkilerini yaşadık. Üç etken de tek başlarına zaten önemliyken bunların üçü bir arada yaşanınca tabii ki etkilendik. Ama bunların hepsi Allah'a şükür geri geliyor. Dolayısıyla yine hızlı bir döneme girilecektir. Zaten bildiğimiz, takip ettiğimiz, tespit ettiğimiz ve başat rol oynadığımız önemli, büyük projeler var ama şimdi bunu anons etmeyeceğim. Dolayısıyla FNSS'yi merak eden, seven arkadaşlarımız gönüllerini rahat tutsunlar. Yine önemli ve büyük ihracat projeleri gelecektir.\"
Yeni pazarlarda da girişimleri olduğunu belirten Kurt, bunun yanında Orta Doğu ve Uzak Doğu gibi çok daha fazla yoğunlaştıkları pazarlar bulunduğunu, farklı coğrafyalara ise proje bazlı baktıklarını ifade etti.
\"Türkiye'nin yeni geliştirdiği platformlar ihracatta da güç çarpanı olacak\"<br><br>Son 2-3 yılda Türk savunma sanayisinin çok sayıda yeni ürün geliştirdiğine işaret eden Nail Kurt, şöyle konuştu:
\"Türk Silahlı Kuvvetlerinin bu ürünleri, sahaya çıktığında ihracata da önemli bir güç çarpanı olarak olumlu yansıyacaktır. Daha biz burada tasarlarken prototipini görüp, bunu mu yapıyorsunuz, Türk Silahlı Kuvvetleri kullandı mı? diye soruyorlar. Hemen ilgileniyorlar, heyetler geliyor, gidiyor. Bu ürünler çıktıkça ihracata da etkisi çok olumlu olacaktır. Bu sadece FNSS için değil, tüm savunma sanayimiz için geçerli.\"
Savunma sanayisine ilgi duyanların sektörü aynı dikkat ve merakla takip etmelerini isteyen Kurt, \"Gördükleriyle, duyduklarıyla önümüzdeki 3-5 yıllık dönemde çok daha fazla gururlanacaklar. Biz de bu sektörün lokomotiflerinden biri olmaya devam edeceğiz. Bu sözü vermiş olayım.\" dedi.<br>
Türkiye'nin ilk tank ihracatı tamam: Devamı gelecek
FNSS Genel Müdürü Nail Kurt, Endonezya için üretilen Kaplan MT tankı için teslimatların başladığını ve projenin ilk paketinin bu yıl tamamlanacağını belirtti. Kaplan MT tankı için Endonezya'ya teslimata başlayan FNSS, 18 adetlik teslimatı bu yıl tamamlayacak.