100 milyar dolarlık ticaret hedefi için ABD'de yoğun diplomasi

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 'Transatlantik İhracatında Türkiye'nin Rolünün Artırılmasına Yönelik Panel Serisi ve Ticari Diplomasi Çalıştayları' programı kapsamında Türkiye'den 14 Mart'ta ABD'ye giden heyet, temaslarını tamamladı. Aralarında TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı, AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, İletişim Başkan Yardımcısı Çağatay Özdemir'in yanı sıra TİM Başkan Vekili Başaran Bayrak, TİM Marka Konseyi Başkan Yardımcısı Süleyman Orakçıoğlu, TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ayhan Zeytinoğlu, İletişim Başkanlığı yetkilileri ile iş insanlarının bulunduğu heyet, Washington ve New York'ta ziyaretler, yuvarlak masa toplantıları ve paneller yaptı.

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Dışişleri ve Ticaret Bakanlıklarına ziyaret

Görüşmelerde ve etkinliklerde iki ülke arasındaki 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi doğrultusunda, ticari ilişkilerinin geliştirilmesinin ve iş birliğinin önemi vurguladı, ABD'li yatırımcılar Türkiye'ye davet edildi. Türkiye'nin ABD'li yatırımcılar için birçok fırsatı barındırdığına ve güvenli bir ülke olduğuna dikkat çekilen görüşmelerde, ABD tarafından bazı ürünlere uygulanan ek vergilerin de kaldırılması talep edildi. Program kapsamında ABD Dışişleri Bakanlığı'nı ziyaret eden heyet, burada yapılan toplantıda Türk-Amerikan ilişkilerinin önemini, ticari ilişkiler ile ilgili hususları ve karşılıklı yatırımları ele aldı. Heyetin ABD Ticaret Bakanlığı'na ziyaretinde de Türk-Amerikan ticari ilişkilerine atfedilen önem, iki ülke ticaretinin önündeki engellerin aşılması ve yatırım konularında istişarelerde bulunuldu.

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100 milyar dolar ticaret hacmi hedefi

Program kapsamında ABD Ticaret Odasında 'Yeni Fırsatlara Kapılar Açmak: Türk-Amerikan Ticari İlişkileri' konulu yuvarlak masa toplantısı yapıldı. ABD-Türkiye İş Konseyi Direktörü Jennifer Miel'in moderatörlük yaptığı toplantıda; Türk heyetinin yanı sıra ABD Ticaret Odası Türkiye ve Orta Doğu'dan Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Khush Choksy ve oda temsilcileri yer aldı. Toplantıda, Türk-Amerikan ticari ilişkilerindeki 100 milyar dolar ticaret hacmi hedefi ve ticaretin önündeki engellerin aşılması ile ilgili hususlar konuşuldu.

Türkevi'nde çalıştay düzenlendi

Türk heyeti, ticari diplomasi temaslarında resmi kurumların yanı sıra Washington DC'de düşünce kuruluşu Atlantic Council ile görüşmeler yaptı. Program kapsamında ayrıca New York'ta bulunan Türkevi'nde iki ticari diplomasi çalıştayı düzenledi. 'Türkiye ve Amerika'nın Yeni Ufuklara Yönelik Girişimleri: 100 Milyar Dolarlık Ticaret Hedefi' başlıklı birinci panelde SETA Vaşington Araştırma Direktörü Kılıç Buğra Kanat'ın moderatörlüğünde AK Parti Konya Milletvekili Altunyaldız, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Dağlıoğlu ile TİM Başkan Vekili Bayrak konuşmacı olarak yer aldı.

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İletişim Başkanlığı Washington Basın Müşaviri Muhammed Bilal Kenasarı'nın moderatörlüğünde düzenlenen 'Refah için Güç Birliği: Türkiye-Amerika İlişkileri' adlı panele ise TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Zeytinoğlu, TOBB Gıda ve İçecekler Meclisi Üyesi Murat Hocalar, İstikbal Mobilya A.Ş Genel Müdürü Mehmet Ali Yörük ve TİM Marka Konseyi Başkan Vekili Orakçıoğlu katıldı. Türk heyeti, program boyunca çeşitli vesilelerle ABD'de bulunan Türk ve Amerikalı yatırımcı ve iş insanları ile bir araya geldi. Programın Türkiye ile ABD arasındaki ticari ilişkilerin dinamiklerine olumlu ve somut katkılar sağlaması bekleniyor.

FOTOĞRAF 20 Son yıllarda hayata geçirilen 750’yi aşkın proje sayesinde 2021’de 10 milyar dolar ciro ve 3 milyar 224 milyon dolarlık rekor ihracata ulaşan savunma sanayiinde, 2022 yılı için ihracat hedefi 4 milyar dolar olarak belirlendi. Salgın şartlarının getirdiği kısıtlamaların ortadan kalkması ve 2021’deki fuar faaliyetlerinin de olumlu etkileriyle ihracatta rekor kırmaya devam eden sektörde, özellikle havacılıkta yaşanan toparlanmayla beraber ihracat rakamlarının çok daha artması bekleniyor. Sektörde 2022’nin ilk 2 ayındaki ihracat artışı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 58,6’ya ulaştı. Böylece 2 aylık ihracat 633 milyon 998 bin dolara yükseldi. Küresel gelişmeler ve fuarlarla ihracat pazarlarını yeniden şekillendiren sektör; Nijer, Ruanda, Senegal, Kongo, Mali, Nijerya dahil olmak üzere 25’ten fazla Afrika ülkesi ile imzalanmış Savunma Sanayii İş Birliği (SSİ) anlaşmaları üzerinden ilişkilerini de derinleştirmeye devam ediyor. Afrika ülkeleri ihracatta 2021’in ilk 11 ayına kadar en büyük 5’inci pazar konumundayken, 2022’nin ilk 2 ayı itibarıyla 141 milyon dolarlık ihracat yapılan Kuzey Amerika’dan sonra 2’nci sıraya yükseldi. Diğer taraftan küresel gelişmelerin yanı sıra fuarlar da savunmada ihracatın önünü açıyor. Dünya'da yer alan habere göre; Afrika ülkelerine ihracatını söz konusu dönemde yüzde 608 artırarak 138,6 milyon dolara taşıyan sektör, 21-25 Eylül’de Güney Afrika’daki Afrika Havacılık ve Savunma Fuarı’na katılarak çevre ülkelerdeki ihracat ağını daha da güçlendirmeyi hedefliyor. Geçen yıl ve bu yılki fuarlarda Afrikalı şirketlerin ilgisinin çok büyük olması, ihracattaki bu artış beklentisini de beraberinde getiriyor. Afrika’da ilk 2 ayda ihracat artışıyla dikkat çeken ülkelerin başında ise Burkina Faso geliyor. Geçen yıl ilk 2 ayda 386 bin dolarlık ihracat yapılan ülkeye bu yıl aynı dönemde 83,2 milyon dolarlık ihracat yapıldı. Kuzey Amerika ülkelerine yapılan savunma ve havacılık ihracatı ise 2019 yılında olduğu gibi zirvede yer alırken 2022’nin ilk 2 ayında yüzde 19 düşüşle 141,7 milyon dolar olarak gerçekleşti. Kuzey Amerika’nın yanı sıra 5-10 Nisan döneminde de Güney Amerika bölgesinin en büyük savunma ve güvenlik fuarı FIDAE 2022 için Şili’yi ziyaret edecek olan Türk şirketleri, Şili başta olmak üzere Arjantin, Brezilya, Kolombiya ve Peru gibi bölge ülkelerine yönelik de iş birliği ve pazarlama fırsatlarını değerlendirmeye çalışacak. İhracatta, Bağımsız Devlet Topluluğu ülkeleri ise Ukrayna-Rusya savaşının da etkisiyle 4’üncü sıradaki yerini sağlamlaştırdı. Sektör başta Ukrayna’daki artışla birlikte bölgeye olan ihracatını yüzde 56,9 artırarak ilk 2 ayda 101,4 milyon dolara çıkardı. Ukrayna’ya ihracat ilk 2 ayda önceki yılın aynı dönemine göre 970 bin dolardan 58,3 milyon dolara çıktı. İhracat kalemindeki rekor artışın sebebi ise Baykar’ın ürettiği Bayraktar TB-2 insansız hava araçları oldu. Rusya’ya ihracat aynı tarihte yüzde 107 artarak 2,7 milyon dolara yükseldi. Dünyanın en yüksek savunma sanayi ürünü alan ülkelerin olduğu Körfez bölgesi, rotasını son yıllarda Türkiye’ye çevirmesine rağmen Ortadoğu pazarı ilk 2 ayda düşüş yaşayan pazarlar arasında yerini aldı. 2019 yılında 2’nci en büyük pazar olarak öne çıkan Ortadoğu ülkeleri, 2022’nin ilk 2 ayı itibarıyla 5’inciliğe geriledi. Ortadoğu’ya ihracat yüzde 3,4 düşerek 54,5 milyon dolara geriledi. Bu dönemde, Türkiye’nin ihracatının 1 milyon dolardan 26,8 milyon dolara çıktığı Pakistan ve 198 bin dolardan 22,9 milyon dolara yükseldiği Tunus pazarları dikkat çekti. Savunmada Afrika'ya rekor ihracat: Yüzde 608 artış gösterdi Türk savunma sanayi Nijer, Ruanda, Senegal, Kongo, Mali, Nijerya dahil olmak üzere 25'ten fazla Afrika ülkesi ile imzalanmış Savunma Sanayii İş Birliği (SSİ) anlaşmaları üzerinden ilişkilerini derinleştirmeye devam ederken ihracatta rekorların kapısını da aralıyor. 2022'nin ilk 2 ayında Afrika ülkelerine ihracat bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 608 artırarak 138,6 milyon dolarla rekor kırdı. BiP'te paylaş

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