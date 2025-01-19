100 yıllık oyun bozuluyor: YPG meselesini kökten çözeceğiz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, AK Parti Mersin 8. Olağan İl Kongresi'ne katılarak bir konuşma yaptı. Erdoğan, 'böl, parçala, yönet’ politikasıyla son bir asırdır bu bölgede diledikleri gibi cirit atanların devrinin bittiğini söyledi. Erdoğan, "Kim ne derse desin 100 yıllık oyun bozuluyor. Coğrafyamızda kardeşliğin, barışın ve istikrarın rüzgarı esiyor. Artık bölgenin geleceğini bölgenin kadim halkları belirleyecek, doğal kaynaklar üzerindeki her türlü tasarruf da bölgenin asıl sahiplerinin uhdesinde olacak” dedi.

PKK/YPG’YE EN KÜÇÜK MÜSAMAHA YOK

Suriye üzerinde yeni senaryoların uygulanmasının önüne geçmekte kararlı olduklarını aktaran Erdoğan’ın konuşmasından satır başları şöyle: “Suriye’nin topraklarını işgal eden terör örgütlerini ya silah bıraktırarak ya bertaraf ederek Suriye üzerinde yeni senaryolar uygulanmasının önüne geçmekte kararlıyız. Ülkenin 3’te 1’ini işgal altında tutan YPG terör örgütüne karşı en küçük bir müsamahamız yoktur. Yakında bu meseleyi kökten çözecek adımları atacağız. Örgütün çok güvendiği güçlerin bölgedeki çıkarları ve hesapları değiştiği için gölgesine sığınarak küstahlaşacakları kimseyi bulamayacaklar.”

"Cumhur İttifakı ortağımız Sayın Bahçeli’nin konuyu gündeme getirmesiyle başlayan gelişmeler, nihai aşamasına yaklaşmaktadır. Bölücü örgüt şayet elebaşının çağrısını dinleyip gereğini yerine getirirse, siyasi uzantısı da üzerine düşenleri yaparsa bunun kazananı 81 vilayeti ve 85 milyon ferdiyle tüm Türkiye olacaktır. Eğer örgüt çağrıya uymayı reddeder, siyasi uzantısı da ipe un sermeye kalkarsa, biz zaten başarıyla yürüttüğümüz operasyonlarımızla meseleyi kendi mecrasında çözeriz.”

Çocukların eğlencesi haline geldiler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gerek yurt içinde, gerek yurt dışında çok boyutlu, çok kapsamlı, her aşaması hesaplanmış strateji yürüttüklerini, ana muhalefetin ise halinin ortada olduğunu söyledi. “Vizyon, proje, eser, ülkeye ve millete hizmet etmek gibi bir dertleri yok.” ifadelerini kullanan Erdoğan, “Hadi bunların bir tarafa bıraktık biraz ciddiyet ve ağırbaşlılık arıyoruz, onu dahi bulamıyoruz. Siyaset mi yapıyorlar, lunaparkta oyun mu oynuyorlar? Anlayabilene aşk olsun. Gençlerin, çocukların adeta eğlencesi haline geldiler” dedi.

ANA MUHALEFET TAM BİR GAYYA KUYUSU

Ana muhalefetin kendi içlerinde hiç eksik olmayan kavgalarının bulunduğunu vurgulayan Erdoğan, “Kim kimi hançerliyor, kim kimin kuyusunu kazıyor belli değil. İş yapmak, hizmet üretmek yerine sürekli birbirlerine çelme takma peşindeler. Artık ayyuka çıkan yolsuzluk, hırsızlık, usulsüzlük vakalarını burada saymıyorum bile. Çünkü orası tam anlamıyla bir gayya kuyusu. Deşildikçe üzerine gidildikçe, kabuğu kazındıkça altından daha beter, daha utanç verici skandallar patlak veriyor” değerlendirmesinde bulundu.



