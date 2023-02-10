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101. saatte yeni bir mucize: Hikmet Yiğitbaş enkaz altından sesi duyulmuştu

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremin ardından Hatay 600 Evler Sitesinde çöken apartmanlarda arama kurtarma çalışmalarında Hikmet Yiğitbaş 101. saatte sağ çıkarıldı.

07:04 . 10/02/2023 Cuma
Yeni Şafak
Kahramanmaraş'ta 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kahramanmaraş'ta 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından yıkımın yaşandığı Hatay'ın Antakya ilçesinde ekiplerin enkazlardaki arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.



600 Evler konutlarında arama-kurtarma çalışması yapan ekipler, özel ses alma cihazı ve termal ısı ölçerlerle tamamen çöken binada 1 kişi ve yanında yarı çökmüş olan binada ise 6 kişinin hayatta olduğunu belirledi. Bunun üzerine burada yoğunlaşan ekipler, 95 saatin geride kaldığı depremde göçük altındaki 7 kişiyi sağ olarak çıkarabilmek için bir çalışmaya başladı.


Takviye ekiplerinde de bölgeye sevk edilmesiyle 5 saat süren çalışmada 7 kişiden biri olan inşaat mühendisi Hikmet Yiğitbaş, yaralı olarak kurtarıldı. Yiğitbaş, hemen amsulans ile hastaneye kaldırıldı. Diğer 6 kişiyi kurtarmak için çalışmalar sürüyor.


#Kahramanmaraş
#Deprem
#Hatay
4 saat önce
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101. saatte yeni bir mucize: Hikmet Yiğitbaş enkaz altından sesi duyulmuştu
Hatay'da 101.saatte enkazdan çıkarıldı
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