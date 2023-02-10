101. saatte yeni bir mucize: Hikmet Yiğitbaş enkaz altından sesi duyulmuştu

600 Evler konutlarında arama-kurtarma çalışması yapan ekipler, özel ses alma cihazı ve termal ısı ölçerlerle tamamen çöken binada 1 kişi ve yanında yarı çökmüş olan binada ise 6 kişinin hayatta olduğunu belirledi. Bunun üzerine burada yoğunlaşan ekipler, 95 saatin geride kaldığı depremde göçük altındaki 7 kişiyi sağ olarak çıkarabilmek için bir çalışmaya başladı.