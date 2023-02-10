101. saatte yeni bir mucize: Hikmet Yiğitbaş enkaz altından sesi duyulmuştu

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Kahramanmaraş'ta 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından yıkımın yaşandığı Hatay'ın Antakya ilçesinde ekiplerin enkazlardaki arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.
600 Evler konutlarında arama-kurtarma çalışması yapan ekipler, özel ses alma cihazı ve termal ısı ölçerlerle tamamen çöken binada 1 kişi ve yanında yarı çökmüş olan binada ise 6 kişinin hayatta olduğunu belirledi. Bunun üzerine burada yoğunlaşan ekipler, 95 saatin geride kaldığı depremde göçük altındaki 7 kişiyi sağ olarak çıkarabilmek için bir çalışmaya başladı.
Takviye ekiplerinde de bölgeye sevk edilmesiyle 5 saat süren çalışmada 7 kişiden biri olan inşaat mühendisi Hikmet Yiğitbaş, yaralı olarak kurtarıldı. Yiğitbaş, hemen amsulans ile hastaneye kaldırıldı. Diğer 6 kişiyi kurtarmak için çalışmalar sürüyor.