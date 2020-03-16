Gündem 105 yıllık şehitleri anma törenine koronavirüs engeli
ÇANAKKALE

Çanakkale haberleri: 105 yıllık şehitleri anma törenine koronavirüs engeli!

105 yıllık şehitleri anma törenine koronavirüs engeli

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 105. yıl dönümü törenleri kapsamında Şehitler Abidesi’nde gerçekleştirilecek olan tören de iptal edildi.

Haber Merkezi İHA
Şehitler Abidesi’nde gerçekleştirilecek olan tören de iptal edildi.
Şehitler Abidesi’nde gerçekleştirilecek olan tören de iptal edildi.

Çanakkale Vali Yardımcısı V. Hasan Ongu Başkanlığında toplanan İl Anma Komitesi, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferinin 105. yıl dönümü törenleri kapsamında gerçekleştirilecek olan tüm anma ve etkinlik programları, koronavirüs tehlikesi nedeniyle iptal edildiğini açıkladı.

Bu yıl yalnızca, 18 Mart 2020 Çarşamba günü saat 09:00’ da Cumhuriyet Meydanında gerçekleştirilecek Çelenk Sunma Töreni gerçekleştirilecek.

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Şehitler Abidesi’nde gerçekleştirilecek olan tören de iptal edildi.

Yazılı olarak bildirilen İl Anma Komitesi kararlarında; ‘18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferinin 105. yıl dönümü törenleri kapsamında 18 Mart 2020 Çarşamba günü saat 09:00’ da Cumhuriyet Meydanında gerçekleştirilecek Çelenk Sunma Töreni hariç İl Anma Komitesince planlanan diğer programlar ile etkinliklerin iptal edilmesine karar verilmiştir.’ denildi.

Öte yandan, geçtiğimiz günlerde ilk olarak stadyumdaki program ve etkinlikler iptal edilmişti.

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