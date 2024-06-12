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107 kişi yakalandı: 3 milyar TL'lik Forex vurgunu

İstanbul ve Kocaeli merkezli 14 ilde 45 farklı paravan şirket kuran ve hesaplarında 3 milyar TL para hareketliliği olan şahıslara yönelik düzenlenen “SİBERGÖZ-44” operasyonlarında 107 şüpheli yakalandı.

Oğuzhan Ürüşan
04:00 - 12/06/2024 Çarşamba
Güncelleme: 01:24 - 12/06/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

İstanbul ve Kocaeli merkezli 14 ilde 45 farklı paravan şirket kuran ve hesaplarında 3 milyar lira para hareketliliği belirlenen şüphelilere yönelik "Sibergöz-44" operasyonları düzenlendi. Operasyonlarda 107 şüpheli yakalandı. Şebekenin, sosyal medya platformları üzerinden “Forex yatırım, yüksek kazanç” gibi oltalama yöntemleri ile paylaşımlar yaptığı öğrenildi.

10 KİŞİDEN 5 MİLYON

Siber suç çetesinin “Radiant Capital, FED, IND Yatırım, Winner Financal” gibi mobil uygulamaları kullanıcılara farklı yöntemlerle indirmelerini sağladıkları ve daha sonrasındaysa iletişime geçtikleri kişilerin sisteme daha fazla para ya da daha fazla kişi sokmaya teşvik ettikleri kaydedildi. Çetenin bu yollarla 10 mağdurdan toplam 5 milyon TL haksız kazanç elde ettikleri aktarıldı. Çetenin elde ettiği haksız kazancı da 45 farklı paravan şirket kurarak aklamaya çalıştığı deşifre edildi.




#Dolandırıcılık
#Forex
#Operasyon
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