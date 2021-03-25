107 yaşındaki şehit annesine sürpriz doğum günü: Önce muayene sonra hediye

Şırnak’ta 23 Mart 1992 yılında şehit olan polis memuru İbrahim Kundakçı’nın annesi Döndü Kundakçı’yı Yaşlılar Haftası nedeniyle evinde ziyaret eden Kadirli Belediye Başkanı Dr. Ömer Tarhan, sürpriz doğum günü kutlaması yaptı.

ÖNCE MUAYENE SONRA KUTLAMA

Kundakçı'yı önce muayene eden Tarhan, daha sonra pasta kesip çeşitli hediyeler verdi. Kültürleri yarınlara aktaran en önemli değerlerin yaşlılar olduğunu kaydeden Başkan Tarhan, "Yaşlılarımızı ziyaret ederek onların sağlık kontrollerini yapıyor, varsa isteklerini yerine getiriyoruz. Başımızın tacı Döndü annemizin sağlığı çok şükür yerinde. Allah’ım sağlıklı uzun ömürler versin” dedi.

GÜNDEM Şehit annesi çalınan kuzu ve koyunlarına kavuştu

FOTOĞRAF 5 Kıbrıs şehidi Sebahattin Erdoğdu’nun annesi 85 yaşındaki Hatice Yalçın, sabah saatlerinde aniden rahatsızlandı. Köy yolunun kapalı olması nedeniyle Türkeli Belediyesi’nden yardım istenilmesi üzere Işıklı Köyü Aşağı Mahallesi’nde ikamet eden şehit annesi Hatice Yalçın traktör yardımıyla evden alınarak, Işıklı köyü Sahilkent mevkisine gelen ambulansa getirildi. Ambulansla kalp yetmezliği teşhisi ile Sinop Atatürk Devlet Hastanesi’ne sevk edilen Yalçın’ın yoğun bakımda tedavisi sürüyor. Ekipler bu kez şehit annesi için seferber oldu Ekipler bu kez şehit annesi için seferber oldu Ekipler bu kez şehit annesi için seferber oldu Sinop'un Türkeli ilçesine bağlı Işıklı köyünde ikamet eden 85 yaşındaki şehit annesi için belediye ekipleri seferber oldu. BiP'te paylaş

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OYNAT 01:04 Şehit annesinin zor anları Şırnak'ta dün sabah polis noktasına bombalı araçla düzenlenen saldırıda şehit düşen 2 polis memurundan biri olan Soner Yıldırım, bugün baba ocağı Trabzon'un Tonya ilçesi İskenderli mahallesinde son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze töreninde baba Muhammet Yıldırım'ın güçlükle ayakta durduğu gözlenirken, anne Meryem Yıldırım fenalaştı. Fenalaşan anneye sağlık ekipleri müdahale etti. BiP'te paylaş

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