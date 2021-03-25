Gündem 107 yaşındaki şehit annesine sürpriz doğum günü Önce muayene sonra hediye
OSMANİYE

107 yaşındaki şehit annesine sürpriz doğum günü: Önce muayene sonra hediye

Osmaniye'de yaşayan şehit polis memuru İbrahim Kundakçı’nın 107 yaşındaki annesi Döndü Kundakçı'ya pastalı sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı. Önce muayene edilen Döndü Kundakçı'ya daha sonra pasta kesilip hediyeler verildi.

Haber Merkezi DHA
107 yaşındaki şehit annesine sürpriz doğum günü: Önce muayene sonra hediye
Döndü Kundakçı

Şırnak’ta 23 Mart 1992 yılında şehit olan polis memuru İbrahim Kundakçı’nın annesi Döndü Kundakçı’yı Yaşlılar Haftası nedeniyle evinde ziyaret eden Kadirli Belediye Başkanı Dr. Ömer Tarhan, sürpriz doğum günü kutlaması yaptı.

ÖNCE MUAYENE SONRA KUTLAMA

Kundakçı'yı önce muayene eden Tarhan, daha sonra pasta kesip çeşitli hediyeler verdi. Kültürleri yarınlara aktaran en önemli değerlerin yaşlılar olduğunu kaydeden Başkan Tarhan, "Yaşlılarımızı ziyaret ederek onların sağlık kontrollerini yapıyor, varsa isteklerini yerine getiriyoruz. Başımızın tacı Döndü annemizin sağlığı çok şükür yerinde. Allah’ım sağlıklı uzun ömürler versin” dedi.

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