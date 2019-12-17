11 ayda 40 can

Proje tanıtımı için düzenlenen basın toplantısında İstanbul İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Tuna Coşkun, Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan ve Üsküdar Üniversitesi Klinik Psikoloji Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Gökben Hızlı Sayar proje hazırlık sürecini ve hedeflerini anlattı.

2019’DA 19 BİN MÜRACAAT

Aile içi şiddetle alakalı koruyucu ve önleyici tedbirleri arttırdıklarını belirten Coşkun, “Bu yıl 824 kadına koruyucu tedbir uygulandı. 6 bin vakada konuttan uzaklaştırma, 6 bin kişi için de yakınları ve çocuklarına yaklaşmama kararı çıkarıldı. Aile içi şiddette 2017 yılında ilimizde 13 bin müracaat varken, 2018’de bu rakam 19 bine çıktı. Bu yıl ise 18 bin müracaat geldi. Tüm önlemlere rağmen son 11 ayda şiddet 40 can aldı” dedi. Aile içi ve kadına yönelik şiddette artış yaşandığını anlatan Prof. Dr. Tarhan ise faillere yönelik öfke kontrol çalışmaları yürütülmesi gerektiğini söyledi

ŞİDDETİN TEMELİNE İNİLECEK

Hayata geçirilmesi planlanan projede öncelikli olarak şiddetin nedeni ve nasıl önlenebileceği sorularına cevap aranacak. Bu doğrultuda şiddet mağdurları ve faillere yönelik çeşitli rehabilitasyon, psikoeğitim ve psikososyal çalışmalar yürütülecek.