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Çorum haberleri: Kazada yaralanan 2 kız kardeş yaşadıkları korku dolu anları anlattı

11 kişinin hayatını kaybettiği kazada dikkat çeken detay

Çorum'da 11 kişinin hayatını kaybettiği otobüs kazasından kız kardeşi ve yeğeni ile birlikte yaralı olarak kurtulan Kerime Turan, yolcu otobüsünün 2 kez arızalandığını ileri sürdü.

Haber MerkeziIHA
Park halinde bulunan TIR'a yolcu otobüsünün çarpması sonucu 11 kişi hayatını kaybetmişti.
Park halinde bulunan TIR'a yolcu otobüsünün çarpması sonucu 11 kişi hayatını kaybetmişti.

İstanbul'dan Tokat'a giden yolcu otobüsünün Çorum'un Osmancık ilçesinde park halindeki TIR'a arkadan çarpması sonucu alev alan otobüste 11 kişinin hayatını kaybettiği kazada yaralanan 21 kişiden iki kız kardeş Fazilet Karayazı (33) ile Kerime Turan (29) ile kızı Zehra Turan (5) Tokat Devlet Hastanesinde Ortopedi Servisinde tedavi altına alındı.

14 Mart Tıp Bayramı dolayısı ile hastanede ziyaretlerde bulunan İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, kazadan yaralı olarak kurtulan hastaların tedavi gördüğünün bildirilmesi üzerine hastalara geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Müdür Topaloğlu’na kazayı anlatan Fazilet Karayazı, otobüsün iki defa arıza yaptığını ifade ederek, "Benzinlikten benzin alırken arıza yaptı çalıştıramadılar. Sonra otobüs yolda biraz daha durdu. Baktılar arızaya sonra devam etti. Yarım saat sonra kaza oldu. Ben otobüs arıza yaptığı için çarptığını bilmiyordum, patladı sandım" dedi.

Kazada otobüsün camından atlarken ayağı kırılan Kerime Turan, uyurken meydana gelen kazanın nasıl olduğunu fark etmediğini söyledi. Kızı Zehra'yı ablasının otobüsün camından dışarıda bekleyenlere atarak kurtardığını, kendisi de camdan atlayarak kazadan kurtulduğunu dile getirdi. Kazayı yara almadan hafif sıyrıklarla atlatan Zehra ise uyurken meydana gelen kazada korktuğunu söyledi.

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GÜNDEM
Facianın büyümesini kadın yolcu önlemiş

"Camlar kırıktı, kırık olmasa kurtulma imkanımız yoktu"

Fazilet Karayazı ise yaşadıkları korku dolu anları dile getirerek, "Uyanıktım, başımı koltuğun önüne yaslanmıştım. Birden sesle birlikte ortalık cehennem gibi oldu. Nasıl kurtulduk bilemiyorum. Çarpmanın etkisiyle ile birlikte kız kardeşimin yanından öne savruldum. Herkes bağırıyordu "yanıyoruz" diye. Ben kız kardeşimin çocuğunu kucağıma aldım camdan yoldaki adamlara attım.Sonra bana atla diye bağırdılar, atlayamadım. Sonra içeriye duman geldi, atladım. Camlar kırıktı, kırık olmasa kurtulma imkanımız yoktu" ifadelerini kullandı.

Yolcu otobüsü arıza yaptığı iddiası

Yolcu otobüsünün mola verdikten sonra benzinlikte durduğunu ifade eden Karayazı, "Araba benzinlikte arıza yaptı. Yarım saat ilerledikten sonra yine arıza yaptı. Öyle devam ettik, yarım saat sürmedi arası sonra otobüs patladı. Çarpmayı ben bilmiyorum, otobüs arıza yaptığını bildiğim için patladı sandım. O anda göz gözü görmüyordu. Herkes kurtarın diye bağırıyordu" şeklinde konuştu.

Çorum'da otobüs TIR'a çarptı: 11 ölü
GÜNDEM
Çorum'da otobüs TIR'a çarptı: 11 ölü

13 kişinin öldüğü feci kazada alev topuna dönen otobüs kamerada
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13 kişinin öldüğü feci kazada alev topuna dönen otobüs kamerada
Çorum'un Osmancık ilçesinde 13 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasında kadın bir yolcunun faciayı önlediği ortaya çıktı.
Osmancık ilçesinde emniyet şeridinde park halinde bulunan yabancı plakalı TIR'a bir yolcu otobüsünün çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 13 kişi hayatını kaybederken 20 kişi yaralanmıştı.
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Çorum'da tıra çarpan yolcu otobüsü alev aldı
FOTOĞRAF5
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Çorum'da tıra çarpan yolcu otobüsü alev aldı
Title
Çorum'da tıra çarpan yolcu otobüsü alev aldı
Title
Çorum'da tıra çarpan yolcu otobüsü alev aldı
Title
Çorum'da tıra çarpan yolcu otobüsü alev aldı
Title
Çorum'da tıra çarpan yolcu otobüsü alev aldı
Çorum'da tıra çarpan yolcu otobüsü alev aldı
Tokat'tan İstanbul'a giden bir yolcu otobüsü, Osmancık-Kargı karayolunun 30. kilometresinde Ardıç mevkisinde tıra arkasından çarptı. Daha sonra otobüste yangın çıktı.

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