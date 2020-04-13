11 yaşında koronavirüsü yendi alkışlarla taburcu edildi

Kahramanmaraş’ta yaşayan 11 yaşındaki E.Y., 13 gün önce öksürük şikayeti ile Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’ne başvurdu. Hastanede korona virüs test sonucu pozitif çıkan E.Y., tedavisinin ardından 14 günlük izolasyon şartı ile taburcu edildi.
Doktor ve hemşireler tarafından alkışlarla taburcu edilen E.Y. ailesiyle birlikte hastaneden ayrıldı.
KORONAVİRÜS
Gaziantep'te 2 koronavirüs hastası alkışlarla taburcu oldu
KORONAVİRÜS
Nefes darlığı nedeniyle trafik kazası geçirdi koronavirüs hastası olduğunu öğrendi
FOTOĞRAF 7
Kaş Kaymakamı Bülent Karacan, Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilen ve tüm dünyaya yayılan koronavirüse bugüne kadar Kaş ilçesinde görülmediğini açıkladı.
Karacan, kurumun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Bu olumlu olayda en büyük katkı kesinlikle sizlerin kurallara uymanız ve görev yapan kamugüvenlik görevlilerimizin üstün gayret ve çabasıdır. Bundan sonraki zamanlarda da ilçemizde bu virüsün görülmemesi için ilçe giriş çıkışlarında sıkı kontrollerimiz devam edecek olup, dışarıdan gelecek komşularınızın, misafirlerinizin, yakınlarınızın izole edilmesi ve karantina kurallarına uymalarını hep birlikte sağlamamız, zaruri olmadıkça sokağa çıkmamamız, çıkıldığı zaman da sosyal mesafe kurallarına uymamız ve koruyucu tedbirleri almamız önem arz etmektedir. Sizlerin duyarlılığı bu şekilde devam ettiği müddetçe inşallah koronavirüs Kaş ilçemize giremeyecektir dedi.
Giriş ve çıkışlar kontrol altına alındı Diğer yandan İçişleri Bakanlığının Şehir GirişÇıkış Tedbirleri ve Yaş Sınırlaması konulu genelgesi çerçevesinde Antalya İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı kararlar gereği Kaş'ta jandarma, emniyet ve sağlık ekipleri ilçeye giriş ve çıkış yapan araçları denetledi.
İlçenin Akçagerme ve Çomucak mevkisinde yol kontrol devriyesi yapan ekipler, şehre giriş ve çıkış yapan araçları durdurarak sürücüleri ve yolcuları kontrol etti.
Ateş ölçümü yapılıyor Yapılan denetimlerde, sağlık görevlileri tarafından otomobil içerisinde ateşi ölçülen kişilerden şartları uygun olanların geçişine izin verildi.
Karacan, ilçe emniyet müdürü Erkan Kaçar ile denetim bölgelerini ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Karacan, emniyet kontrol noktasında güvenlik görevlilerine kolaylık diledi ve vatandaşları bilgilendirdi.
Bu ilçede hiç koronavirüs vakası görülmedi
Kaş Kaymakamı Bülent Karacan, ilçede şu ana kadar koronavirüs vakası görülmediğini kaydetti. Jandarma ekipleri ilçeye giriş ve ilçeden çıkış yapan araçları durdurarak sürücüleri ve yolcuları kontrol ediyor.