Gündem 12 göçmenin öldüğü kazada yaralı göçmenlerden 19u taburcu edildi
VAN

12 göçmenin öldüğü kazada yaralı göçmenlerden 19'u taburcu edildi

Van'ın Muradiye ilçesinde 11 kaçak göçmenle 1 organizatörün yaşamını yitirdiği kazada yaralanan 26 kişiden 19'u taburcu edildi. Kaza yapan aracın adına kayıtlı olduğu S.A.'nın jandarmadaki sorgusu ise sürüyor.

Haber Merkezi DHA
12 göçmenin öldüğü kazada yaralı göçmenlerden 19u taburcu edildi
Kaçak göçmenlerin taşındığı minibüs şoförün kontrolü kaybetmesi nedeniyle takla attı.

Muradiye ilçesi Yumaklı Mahallesi'nde cumartesi günü saat 23.30 sıralarında kaçak göçmenlerin taşındığı minibüs, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla attı. Kaza sonrası minibüs alev aldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleriyle UMKE sevk edildi. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, yapılan kontrollerde organizatör Cüneyit Avar ile 11 kaçak göçmenin yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan 26 kişi ise ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Tedavilerinin ardından taburcu edilen yaralılardan 19’u Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi. Kaza yapan aracın adına kayıtlı olduğu tespit edildikten sonra gözaltına alınan S.A.'nın İl Jandarma Komutanlığı’ndaki sorgusu sürüyor. Bu arada, kazada ölen Cüneyt Avar’ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak toprağa verildi.

Göçmenlerin öldüğü Van'daki kazayla ilgili bir kişi gözaltında
GÜNDEM
Göçmenlerin öldüğü Van'daki kazayla ilgili bir kişi gözaltında

TIR'da balık istifi gibi 114 kaçak göçmen çıktı
FOTOĞRAF 10
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Yolun karşısına geçmek isteyen Ebubekir Aksoy'a, Van'dan Ağrı yönüne giden F.İ.'nin kullandığı 27 AHA 308 plakalı TIR çarptı.
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Kazada ağır yaralanan Aksoy, çevredekilerin haber vermesiyle gelen sağlık görevlilerince ambulansla Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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Ebubekir Aksoy, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
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Kaza sonrası polis ekipleri, TIR'dan gelen sesler üzerine arama yaptı.
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Üst tarafında yük bulunan TIR'ın ikinci kat haline getirilen bölmesinde, balık istifi 114 kaçak göçmen yakalandı.
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Kaçak göçmenler, polis ekiplerince TIR'ın kapalı dorsesinden çıkarılıp, minibüslere bindirildi.
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Afganistan, Pakistan ve Bangladeş uyruklu oldukları belirtilen kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.
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TIR sürücüsü F.İ. ise gözaltına alındı.
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TIR'da balık istifi gibi 114 kaçak göçmen çıktı
Van'ın Erciş ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Ebubekir Aksoy (74), TIR'ın çarpması sonucu ağır yaralanarak, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza sonrası TIR'dan gelen sesler üzerine yapılan aramada, balık istifi 114 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi'ne götürülürken, TIR sürücüsü F.İ. gözaltına alındı.


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