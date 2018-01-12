Gündem12 yaşındaki ayakkabı boyacısı Muhammed okula başladı
ADİYAMAN

Adıyaman yerel haberleri: 12 yaşındaki ayakkabı boyacısı Muhammed okula başladı​

12 yaşındaki ayakkabı boyacısı Muhammed okula başladı

Suriye'deki iç savaş nedeniyle Türkiye'ye gelen 12 yaşında Suriye uyruklu boyacı çocuk Muhammed, okula başladı. Türkiye'ye gelmekten mutlu ve memnun olduğunu belirten Muhammed'in babası, "Türk halkına teşekkür ediyorum. Çocuğumla ilgilendiler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ayrıca teşekkür ederim" dedi.

Haber MerkeziAA
Suriyeli ayakkabı boyacısı Muhammed bugün okula başladı
Suriyeli ayakkabı boyacısı Muhammed bugün okula başladı
Suriyeli ayakkabı boyacısı Muhammed bugün okula başladı
Suriyeli ayakkabı boyacısı Muhammed bugün okula başladı

Adıyaman'da bir spor merkezine imrenerek bakarken çekilen fotoğrafı sosyal medyada paylaşılınca merkezin sahibinin dikkatini çeken ve ücretsiz spor yapma imkanı sağlanan Suriye uyruklu boyacı çocuk, okula gitmenin mutluluğunu yaşadı.

Ülkesindeki iç savaştan ailesiyle kaçarak Türkiye'ye sığınan ve Adıyaman'da ayakkabı boyacılığı yapan 12 yaşındaki Muhammed Halit ile ilgili haberlerin basında yer almasının ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğü harekete geçti. İl Müdürü Mete Kızılkaya çocuğun Atatürk İlkokuluna kaydının yapılmasını sağladı.

Bugün ilk defa okula gitmenin heyecanını yaşayan Muhammed, sınıf ortamında arkadaşlarıyla birlikte ders görmenin mutluluğunu yaşadı.

Suriyeli çocuk, gazetecilere, okula ilk defa gitmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Sınıf ortamında arkadaşlarıyla birlikte ders görmenin güzel olduğunu dile getiren Muhammed, "Okuyup ileride doktor olmak istiyorum. Beni okula kazandıran Türk halkına teşekkür ederim." dedi.

Cengiz Abdullah ise Muhammed'in babası olarak çocuğunun okula kazandırılmasından dolayı çok mutlu olduğunu ifade etti.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederim"

Türk halkına minnettar olduğunu aktaran Abdullah, "Türk halkına teşekkür ediyorum. Çocuğumla ilgilendiler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ayrıca teşekkür ederim. Oğlum okuyacağı için ayrıca mutluyum." ifadelerini kullandı.

Spor merkezi işletmecilerinden Mustafa Küçükkaya da Muhammed kadar kendisinin de mutlu olduğunu belirterek emeği geçen herkese teşekkür etti.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünün yabancı öğrencilerden sorumlu Eğitim Koordinatörü Yasin Çetin ise Suriyeli çocukları kayıt yaptırırken onların çok mutlu olduklarını gördüklerini dile getirdi.

Okula gitmeyen çocukları okula kazandırması konusunda ellerinden geleni yaptıklarını aktaran Çetin, "Muhammed'i bugün okula kazandırdık. Kendisi kadar biz de çok mutluyuz." dedi.

Suriyeli Muhammed, konuşmaların ardından öğretmen ve idarecilerle birlikte okulun önünde toplu fotoğraf çektirdi.

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