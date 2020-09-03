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Gündem 12 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunan sözde şeyh tutuklandı
İSTANBUL

12 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunan sözde şeyh tutuklandı

İstanbul'da bir tarikatın sözde lideri olarak bilinen 58 yaşındaki Eyüp Fatih Şağban, 12 yaşındaki bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle tutuklandı. Şağban, misafirlerini ve müritlerini kabul ettiği yazlık dergahında anne ve babasıyla birlikte kalan 12 yaşındaki kız çocuğunu defalarca taciz etti. Olayın ortaya çıkmasının ardından çocuğun babası şikayetçi oldu ve jandarmayla birlikte dergaha gitti. Diğer müritlerin saldırısına uğrayan babayı jandarma ekipleri linçten güçlükle kurtardı. Jandarma Fatih Nurullah adıyla tanınan Eyüp Fatih Şağban’ı gözaltına aldı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Eyüp Fatih Şağban'ın 12 yaşındaki kız çocuğuna defalarca cinsel istismarda bulunduğu ortaya çıktı.
Eyüp Fatih Şağban'ın 12 yaşındaki kız çocuğuna defalarca cinsel istismarda bulunduğu ortaya çıktı.

Fatih Nurullah takma adlı sözde tarikat lideri Eyüp Fatih Şağban (58), bir müridinin 12 yaşındaki kızını istismar ettiği iddiasıyla tutuklandı.

Kamuoyunda 'Uşşaki Tarikatı Lideri' olarak gündeme gelen Eyüp Fatih Şağban’ın "Devletin kontrol mekanizmalarında olalım" sözleriyle gündem olmuştu. Şağban, bu kez ‘çocuk istismarı’ ile gündeme geldi.

Fatih Nurullah adı ile bilinen sözde tarikat lideri tutuklandı.

TACİZ OLAYINI PEDAGOGLARA ANLATTI

İstismara uğrayan çocuk yaşadıklarını Sakarya Üniversitesi’ndeki Çocuk İzlem Merkezi’nde görevli pedagoglara anlattı. Çocuk, Şağban’ın çay götürdüğü sırada ve baş başa kaldıkları başka zamanlarda kendisini taciz ettiğini anlattı.

CİNSEL İSTİSMAR SUÇUNDAN TUTUKLANDI

İddiasına göre tacizler uyuduğu sırada da oluyordu ancak korktuğu için bunları bugüne kadar anlatamamıştı. Eyüp Fatih Şağban önceki gün 'çocuğa yönelik cinsel istismar' suçundan tutuklandı.

YAPILANMASINI İSTANBUL'DA KURDU

Uşşaki Tarikatı Lideri olarak bilinen Eyüp Fatih Şağban İstanbul’da çeşitli grupların sohbetlerine devam ettikten sonra kendi yapılanması kurdu.

  • Etrafına topladığı müritleriyle İstanbul merkez olmak üzere civar illerde 'sohbet' adı altında toplantılar düzenleyip 'zikir' ve diğer bazı tarikat ritüelleriyle ağını genişletmeye devam etti.

Türkiye'nin kanayan yarası: Kayıp çocuklar!
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Türkiye'nin kanayan yarası: Kayıp çocuklar!
Kimi zaman kandırıldılar, kimi zaman yollarını kaybettiler. Kimi ise en yakını tarafından cinsel istismara uğradı ya da öldürüldü. Kiminin cenazesi komşunun evinden çıktı, kiminin bir dere yatağından... Türkiye'de yaz mevsiminin gelmesi ile birlikte kayıp çocuk vakaları yeniden gündeme geliyor. Ağrı'da Leyla'nın, Ankara'da Eylül'ün, İzmir'de Ceylin'in başına gelenler hala tüm Türkiye'nin hafızalarında. Peki çocuklar neden ve nasıl kayboluyor? Çocuğu kaybolan bir ailenin atması gereken acil adımlar neler? Türkiye'nin son dönemde hafızalardan silinmeyen kayıp çocuk vakaları hangileri? 'Kayıp Çocuk' dosyasına gelin birlikte bakalım..


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