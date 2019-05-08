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Gündem 12 yaşındaki çocuk 16 saat sonra bulundu
KARS

Kars'ta kaybolan 12 yaşındaki çocuk 16 saat sonra bulundu

12 yaşındaki çocuk 16 saat sonra bulundu

Kars'ta kaybolan 12 yaşındaki çocuk, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve jandarma ekiplerinin çalışması sonucu 16 saat sonra dedesinin samanlığında uyurken bulundu.

Haber Merkezi AA
Kars'ta kaybolan çocuğu arayan ekipler
Kars'ta kaybolan çocuğu arayan ekipler

Kars'ta Merkeze bağlı Hacıveli köyünde ikamet eden 12 yaşındaki Yusuf A, öğrenim gördüğü Başgedikler köyü 60.Yıl Yatılı Bölge Ortaokuluna gitmek üzere evden çıktı.

Okulda olmadığı fark edilen Yusuf A'dan haber alamayan arkadaşları durumu ailesi ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Kars'ta 16 saat sonra bulunan çocuk ve ekipler

Jandarma, AFAD ekipleri, Başgedikler ve Hacıveli köylerinde arama çalışması başlattı. Ekiplerce yapılan ve köylülerin de destek verdiği aramalar neticesinde Yusuf A, ikamet ettiği köyde dedesinin samanlığında bulundu.

Sağlık durumunu iyi olduğu öğrenilen Yusuf A, ailesine teslim edildi.

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