12 yıl aynı okullarda eğitim görmüşlerdi: İkizler şimdi de aynı üniversitede okuyacak

Edremit ilçesinin Kıyıcak Mahallesi'nde yaşayan Feride ve inşaat mühendisi Kamuran İmre çiftinin tek yumurta ikizi olan kızları Nisanur ve Beyzanur birbirine olan bağlılıkları ve derslerindeki başarılarıyla dikkat çekiyor. Aynı kıyafetleri giyen ikiz kardeşler, aynı ilkokul, ortaokul ve liseyi birlikte aynı sırada okudu. Geçen yıl yapılan YKS sınavında Beyzanur, sayısalda yüksek puan almasına rağmen, ikizinden ayrı kalmamak için tercih yapmadı. Nisanur ve Beyzanur kardeşler, bu yıl üniversite sınavına evde birlikte çalışarak, kurslara devam ederek hazırlandı. Tercihlerini birlikte yapan İmre kardeşler, Kafkas Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü'nü kazandı. Aynı yurtta kalacak olan ikiz kardeşlerin şimdiki hedefi Hemşirelik bölümünü başarıyla tamamlayıp, iyi birer hemşire olarak aynı yerde çalışmak.









'Hiç birbirimizden kopmadık'





Beyzanur İmre, "Ben ikizimle beraber her zaman aynı bölümü ve aynı yerde okumak istiyordum. Hiç ayrılmak istemiyordum. Geçen yılki sınavlarda ikizim Nisanur'dan bir tık daha yüksek puan almıştım. Bana bazı bölümler geliyordu ama ikizimden ayrı kalmak istemediğim için tercih yapmadım. Mezuna kalmayı ve daha çok çalışıp birlikte hemşirelik bölümü okumaya karar verdik ve nasip oldu. Bizim kazanmamıza en büyük vesile ailem oldu. Çünkü onların bize büyük destekleri oldu. Onların döneminde mahallemizdeki okuma oranı çok düşüktü. Hatta o dönemde kız çocukları, okula gidemiyordu. Dedem o zaman ilk babamı, sonra diğer çocuklarını okuttu. Bize hep ‘Çalışın iyi bir yere gelin. Birlikte olmak istiyorsanız çok çalışmanız lazım' diye nasihatlerde bulunurlardı. Hep de destek olurlardı. Benim annem de okumamıştı. Ortaokul ve liseden sonra üniversiteyi açıktan bitirdi. Anneme de büyük destekleri oldu. Şimdi ikizimle aynı üniversitenin aynı bölümü ve aynı yurtta beraber olacağız. Çok mutluyum. İkiz kardeşler olarak birbirimize olan bağımız çok kuvvetli, birbirimizden kopmak istemiyoruz" dedi.









'Babam çoğu zaman bizi karıştırıyor'





Nisanur İmre ise bugüne kadar hep birlikte oldukları için, üniversiteyi de aynı bölümü tercih ettiklerini belirterek, "Kars Kafkas Üniversitesi Hemşirelik Bölümü ikimizin puanı altında olmasına rağmen tercih ettik. Ayrılmak istemediğimiz için ikimiz bu bölümü tercih ettik. Bugüne kadar hep birlikteydik, bundan sonra da 4 yıl daha birlikte olacağımız için çok mutluyuz. Babam çoğu zaman bizi karıştırıyor, hatta okulda okurken de arkadaşlarımız bizi karıştırırlardı. Annem de biz uyurken karıştırıyor. Bizim mahallede okuma oranı eskiden çok düşüktü. Benim dedem aslında bir ilkini gerçekleştirdi. Bütün çocuklarını okuttu ve bizi de devam ettirdiler. Ailem de her koşulda bize destek oldu. Başka bir şehirde tek başına olmaktansa ikizimle beraber daha çok istiyordum, o da nasip oldu. Başkalarıyla bir arkadaşlık kurmaktansa ikizimle olmak beni daha çok mutlu eder" diye konuştu.









'Ortaokul, lise ve üniversiteyi açıktan okudu'





Ortaokul ve liseden sonra üniversiteyi de açıktan okuyan Feride İmre de ikizleriyle gurur duyduğunu belirterek, "Kızlarım aynı üniversitenin, aynı bölümünü kazandılar. Aynı yurtta da kalacakları için çok mutluyum. Çok şükür bizim bir gayemiz vardı. Hem ben hem onlar okudu. Ben ortaokul terktim. Orta, liseyi dışardan bitirdim. Sonrasında da Atatürk Üniversitesi'nde Sosyoloji ve Çocuk Gelişimi bölümlerini tamamladım. Çocuk Gelişimi bölümünün formasyonunu da Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nden aldım. Şimdi de kreş açmayı düşünüyorum. Kızlarım da hemşireliği çok istiyordu, kazandılar. Gelecek hayatta da onlara başarılar diliyorum. Kızlarım uyurken bazen karıştırıyorum, babaları çok karıştırıyor. Okulda hayatlarında komik hikayeleri olurdu. Öğretmen ve öğrenci arkadaşları onları çok karıştırırlardı. Onlar da gelip hep bana anlatırlardı" dedi.

İkizlerin dedeleri Celal İmre (68) ise, 5 erkek çocuğundan 3'ünün doktor, 1'nin inşaat mühendisi olduğunu, bir diğerinin üniversiteye hazırlandığını, 4 kızının öğretmen, 1 kızının da hemşire olarak iş hayatına atıldığını belirterek, torunlarının okuması için de her zaman onların yanlarında olduğunu söyledi.











