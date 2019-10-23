1200 rakımda oba kültürünü yaşatıyor

Kantarcı, kamp alanında yerli ve yabancı turistlere hizmet sunmaya başladı. Türk oba kültürünün yaşatıldığı, Oğuz boylarının adlarının verildiği çadırlar, turistlerin yanı sıra doğa ve adrenalin tutkunlarının da ilgi odağı oluyor. Kamp alanına gelenler ayran, komposto, likarba suyu gibi pek çok organik ürünü tadıp, kent gürültüsünden uzak doğada stres atıyor. Alanda ziyaretçiler: dağ bisikleti, yamaç paraşütü, rafting ve foto safari gibi etkinlerle her mevsim tabiat ile içiçe zaman geçirme imkanı buluyor.

EKOLOJİK TURİZM

Girişimci Salih Kantarcı, kamp alanında her şeyi kendi elleriyle yaptığını, amacının ise bölgede ekolojik turizm koridoru oluşturmak olduğunu söylüyor. Kantarcı, “3 yılık çalışmanın sonunda hayalimi hayata geçirdim. Kamp alanımıza otantik, eski Türk oba havasını vererek, eskiyi yaşatmak ve nostalji yapmak istedim” ifadelerini kullandı.