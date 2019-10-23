Gündem 1200 rakımda oba kültürünü yaşatıyor
TRABZON

1200 rakımda oba kültürünü yaşatıyor

Trabzon’da yaşayan emekli polis Salih Kantarcı, Maçka ilçesine yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bulunan deniz seviyesinden 1200 metre yükseklikteki Livera Mahallesi’nde, 15 dönümlük arazisine, Türk oba kültürünü yansıtan, 24 çadırlı kamp alanı kurdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Salih Kantarcı
Salih Kantarcı

Kantarcı, kamp alanında yerli ve yabancı turistlere hizmet sunmaya başladı. Türk oba kültürünün yaşatıldığı, Oğuz boylarının adlarının verildiği çadırlar, turistlerin yanı sıra doğa ve adrenalin tutkunlarının da ilgi odağı oluyor. Kamp alanına gelenler ayran, komposto, likarba suyu gibi pek çok organik ürünü tadıp, kent gürültüsünden uzak doğada stres atıyor. Alanda ziyaretçiler: dağ bisikleti, yamaç paraşütü, rafting ve foto safari gibi etkinlerle her mevsim tabiat ile içiçe zaman geçirme imkanı buluyor.

EKOLOJİK TURİZM

  • Girişimci Salih Kantarcı, kamp alanında her şeyi kendi elleriyle yaptığını, amacının ise bölgede ekolojik turizm koridoru oluşturmak olduğunu söylüyor. Kantarcı, “3 yılık çalışmanın sonunda hayalimi hayata geçirdim. Kamp alanımıza otantik, eski Türk oba havasını vererek, eskiyi yaşatmak ve nostalji yapmak istedim” ifadelerini kullandı.

Bir sigara parasıyla 3 bin çocuk sevindi
GÜNDEM
Bir sigara parasıyla 3 bin çocuk sevindi
Soçi Anlaşması

Soçi Anlaşması

​Soçi'de yapılan toplantıdan tarihi bir anlaşma çıktı.
160 yer temizlendi

160 yer temizlendi

Saklanmayı sürdüren PKK'lılar görüldükleri yerde imha edilecek.
Tuzaktüneller kapatılıyor

Tuzak
tüneller kapatılıyor

​Teröristler kaçmadan önce tünellerin büyük bölümüne patlayıcı yerleştirdi.
Erdoğan'a<br>suikast iması!

Erdoğan'a
suikast iması!

​CIA destekli düşünce kuruluşunda yayınlanan makalede Erdoğan hedef alındı.
Joker alarmı

Joker alarmı

Ortadoğu'da rejim karşıtı eylemlerin yeni yüzü oldu.
Merkez'in<br>eli çok rahat

Merkez'in
eli çok rahat

​​Merkez Bankası'nın yarın faiz indirimine gitmesi bekleniyor.
24 Boeing için<br>taksimetre çalışıyor

24 Boeing için
taksimetre çalışıyor

​THY yazılım hatası nedeniyle aylardır o uçakları bekletiyor.

En yüksek<br>rakımlı sınır: Everest

En yüksek
rakımlı sınır: Everest

Nepal ve Çin, dünyanın en yüksek zirvesinde ayrılıyor.
O hainlere<br>yargı tokadı

O hainlere
yargı tokadı

​Kaldırımcı ve Köse için ağır müebbet cezası talep edildi.

Yeni bir harekata<br>gerek kalmamıştır

Yeni bir harekata
gerek kalmamıştır

​Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı'na dair açıklama yaptı.
Yunanistan çaresiz!

Yunanistan çaresiz!

İsrail ile masaya oturdular fakat asıl korkuyu 'AKINCI' ile yaşıyorlar.
YPG'yi savunmak<br>üzere görevlendirilmedik

YPG'yi savunmak
üzere görevlendirilmedik

​ABD Savunma Bakanı Esper, Suriye'deki son gelişmeleri değerlendirdi.
Aslan Avrupa'da kayıp

Aslan Avrupa'da kayıp

​Galatasaray, gruptaki 3. maçında da gol atamadı.
Rusya dönüşü flaş açıklama

Rusya dönüşü flaş açıklama

​Erdoğan, ABD ile mutabakatta sözlerin tutulmadığını ve gereken adımların atılacağını açıkladı.
'Irak sınırına' kadar!

'Irak sınırına' kadar!

​'Kamışlı hariç' ifadesi dikkat çekmişti, diplomatik kaynaklar açıklık getirdi.
HDP'li belediye başkanlarına terör operasyonu: 3 başkan gözaltına alındı
Gündem

HDP'li belediye başkanlarına terör operasyonu: 3 başkan gözaltına alındı

Terör soruşturması kapsamında, görevden alınan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı ile Kayapınar Belediye Başkanı Kezban Yılmaz ve Bismil Belediye Başkanı Orhan Ayaz gözaltına alındı.
Mardin ve Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde 2 asker şehit oldu: Biri gri listede 10 terörist etkisizleştirildi
Gündem

Mardin ve Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde 2 asker şehit oldu: Biri gri listede 10 terörist etkisizleştirildi

Mardin'in Derik ilçesi kırsalında güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada 1 uzman çavuş şehit oldu. Ayrıca Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde yaralanan 1 asker tedavi gördüğü hastanede şehit oldu. İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da 3 ilde düzenlenen operasyonlarda biri gri listede olmak üzere 7 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'dan flaş Suriye açıklaması: 35 saatimiz kaldı
Gündem

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'dan flaş Suriye açıklaması: 35 saatimiz kaldı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Suriye'deki çatışmanın sadece ve sadece siyasi bir şekilde çözülebileceğine inanıyoruz. Sahada ABD ile güvenli bölge oluşturmak için çalışırken, ABD, YPG'ye silah temin etmeye devam etti. ABD ile uzun müzakerelerin sonunda 13 maddelik bir mutabakata vardık. ABD bizim meşru endişelerimizi tanıdı. Güvenli bölge Türk ordusu tarafından kontrol edilecek. Onlar orada fiilen bir terör devleti yaratmaya çalışıyorlardı, sınırlarımızın hemen öbür tarafında ve biz bu oyunu bozduk. 35 saatimiz kaldı, 35 saat içerisinde geri çekilmezlerse operasyon tekrar başlayacak" dedi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.