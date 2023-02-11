129 saat sonra Nizip'te umutlandıran gelişme: Sesler geliyor daha donanımlı ekipman getirilmeli

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Furkan apartmanın enkazında arama çalışmaları sürüyor.
Gaziantep'in Nizip ilçesinde Fatih Sultan Mahallesi'ndeki 6 katlı Furkan Apartmanı'nın çökmesi sonucu enkaz altında kalanların kurtarılması amacıyla ekiplerinin çalışmaları sürüyor.
Yaklaşık 9 saatlik çalışmanın ardından ulaşılan Almusa, depremden 119 saat sonra enkazdan çıkarılarak çevredekilerin tekbir sesleri eşliğinde hastaneye kaldırıldı.
Arama kurtarma faaliyetlerinin devam ettiği altıncı günde enkazdan gelen sesler üzerine çalışmalar yoğunlaştırılırken, enkaz altında kalanların yakınları ise zaman kaybedilmeden buraya daha donanımlı ekipman getirilmesi için çağrıda bulunuyor.
Apartmanın giriş katındaki Ay ailesinden sürekli telefonla haber aldıklarını belirten yakınları, telefonun şarjı bittiği için kendileri ile irtibatlarının koptuğunu belirtirken bölgeye daha donanımlı ekiplerin getirilmesini istiyor.
Yıkılan binanın çevresinde bekleyen vatandaşlar enkaz altında kalan yakınlarından mutlu haberler bekliyor.
Bu arada, yıkılan binanın çevresinde bekleyen vatandaşlar enkaz altında kalan yakınlarından haber bekliyor.