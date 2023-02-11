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129 saat sonra Nizip'te umutlandıran gelişme: Sesler geliyor daha donanımlı ekipman getirilmeli

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nizip ilçesinde yıkılan Furkan Apartmanı'nın enkazından 119 saat sonra bir kadın yaralı olarak çıkarıldı. Enkazdan gelen sesler üzerine arama çalışmaları yoğunlaştırılırken enkaz altında kalanların yakınları ise zaman kaybedilmeden buraya daha donanımlı ekipman getirilmesi için çağrıda bulunuyor.

13:08 . 11/02/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Furkan apartmanın enkazında arama çalışmaları sürüyor.

Furkan apartmanın enkazında arama çalışmaları sürüyor.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde Fatih Sultan Mahallesi'ndeki 6 katlı Furkan Apartmanı'nın çökmesi sonucu enkaz altında kalanların kurtarılması amacıyla ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Ortam dinlemesinin ardından enkazın altından 25 yaşındaki Büşra Almusa'nın sesine ulaştı.

Yaklaşık 9 saatlik çalışmanın ardından ulaşılan Almusa, depremden 119 saat sonra enkazdan çıkarılarak çevredekilerin tekbir sesleri eşliğinde hastaneye kaldırıldı.



ENKAZDAN SESLER GELİYOR: DAHA DONANIMLI EKİPLER GELMELİ

Arama kurtarma faaliyetlerinin devam ettiği altıncı günde enkazdan gelen sesler üzerine çalışmalar yoğunlaştırılırken, enkaz altında kalanların yakınları ise zaman kaybedilmeden buraya daha donanımlı ekipman getirilmesi için çağrıda bulunuyor.


Apartmanın giriş katındaki Ay ailesinden sürekli telefonla haber aldıklarını belirten yakınları, telefonun şarjı bittiği için kendileri ile irtibatlarının koptuğunu belirtirken bölgeye daha donanımlı ekiplerin getirilmesini istiyor.


Yıkılan binanın çevresinde bekleyen vatandaşlar enkaz altında kalan yakınlarından mutlu haberler bekliyor.










Bu arada, yıkılan binanın çevresinde bekleyen vatandaşlar enkaz altında kalan yakınlarından haber bekliyor.

#Gaziantep
#Nizip
#Deprem
#Furkan apartmanı
2 saat önce
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