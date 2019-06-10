Gündem 13 bin 500 kişi zorla sendika değiştirdi
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13 bin 500 kişi zorla sendika değiştirdi

31 Mart seçimlerinden sonra CHP’li ve HDP’li belediyeler, işçilere ağır baskı uyguluyor. Hizmet İş Sendikası Genel Başkan Vekili Hüseyin Öz, “13 bin 500 kişi baskı ile sendika değiştirdi. Şehit çocuklarını bile işten çıkardılar. Gözleri kör olmuş. Siyasi kin ve nefretle hareket eden bir yapıyla karşı karşıyayız” dedi.

Nur Banu Aras Yeni Şafak
Hizmet İş Başkanvekili Hüseyin Öz, arkadaşımız Nur Banu Aras’a konuştu.
Hizmet İş Başkanvekili Hüseyin Öz, arkadaşımız Nur Banu Aras’a konuştu.

31 Mart yerel seçimlerinin ardından CHP'li ve HDP'li belediyelerde işçilerin baskı ile ya sendikaları değiştirildi ya da iş sözleşmeleri feshedildi. HAK-İŞ'e bağlı Türkiye'nin en büyük belediye işçi sendikası olan Hizmet İş Sendikası'na üye olan 13 bin 500 kişi baskı ile sendika değiştirdi. Hizmet İş Başkanvekili Hüseyin Öz, süreci Yeni Şafak'a değerlendirdi.

DEDİKLERİ GİBİ OLMADI

Öz, şunları söyledi: "Kılıçdaroğlu belediye başkan adaylarının tanıtım toplantısında, adaylara 'Sakın ha AK Parti'nin belediye başkanı tarafından işe alındı. Dolayısıyla bunlar AK Parti'lidir bunlar şu partilidir diyerek çalışanlar üzerinde oynamayın' diye talimat verdi. Ancak sonra böyle olmadı.

SEÇİM GECESİ BAŞLADILAR

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan seçimden önce iş yerlerini ziyaret ederek kimsenin iş sözleşmesini feshetmeyeceğini söyledi. Çalışanlara noter tasdikli taahhütname gösterdi. Daha seçim bitmeden 1 Nisan sabahına uyanmadan operasyon başladı. Küçükçekmece ve Esenyurt Belediyelerinde sendikamız tasfiye edildi. Bir kısım arkadaşımız istifa etmedi direniyor. Benzeri bir durum Antalya'da yaşanıyor. Bu operasyon sendikamıza karşı yaklaşık 65 iş yerinde devam ediyor. Bolu'da 97 çalışan arkadaşımızın iş sözleşmesi feshedildi. Bir çadır kurduk ve çadırın sağında Kur’an’ı öperken, yemin ederken, solunda da verdiği taahütnamenin fotoğrafları duruyor. Türkiye adına utanç verici. Çanakkale Bayramiç’te de 57 arkadaşımızın iş sözleşmesini feshettiler. 25 tane yeni işçi almışlar.

ŞEHİT YAKINLARI BİLE ÇIKARILDI

CHP’nin ve özellikle Güneydoğu’da da kayyumdan HDP’nin aldığı belediyelerde büyük bir operasyon başladı. Çalışanlara karşı sert politikalarla karşı karşıyayız. Diyarbakır Sur'da 250 arkadaşımızın sözleşmesi feshedildi. Mardin’de 186 işçinin sözleşmesi feshedildi. Güneydoğu'da toplamda 700 civarında sözleşmesi feshedilen arkadaşımız var. Bu tam bir emek katliamı, tam bir facia. Karşımızda öyle bir durum var ki, gözünü siyasi kin bürümüş. Siyaseten gözleri kör olmuş, insanların ekmeğini, aşını artık hiçbir şekilde göremeyen siyasi kin ve nefretle hareket eden bir yapıyla karşı karşıyayız. Evladını bu ülke için şehit vermiş ailesinin bir bireyini şehit vermiş insanlara bile tahammülü olmayan bir yapı bu."

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KILIÇDAROĞLU'NA ÇAĞRI

Öz, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na da şu çağrıyı yaptı: "Tekrar bu işçilerin yeniden işlerine dönmeleri hususunda çağrı yapın ve bunu takip edin.”

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