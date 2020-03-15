13 gün önce kaybolmuştu: Cesedi Manavgat Irmağı'nda bulundu

Manavgat Irmağı'nda bu sabah cansız beden gören yatçılar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak, ihbarda bulundu. Bunun üzerine bölgeye polis, Sahil Güvenlik ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Irmaktaki ceset, Sahil Güvenlik botu kullanılarak, kıyıya çıkarıldı. Yapılan ilk incelemede cansız bedenin, uzun süredir suda olduğu belirlenirken, Manavgat Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Coşar, kaybolmadan yaklaşık bir ay önce bankadan 2 seferde toplam 50 bin lira çekmişti.

Cesedi suda gördüğünü belirten bot çalışanı Mehmet Can, "Sabah tekne açmak için gelmiştik. Teknede çalışırken suyun üzerine bir şeyin yüzdüğünü gördüm. Baktığımda ceset olduğunu anladım. Polise haber verdim" dedi.

Manavgat'ta 3 Mart günü berbere gittikten sonra kaybolan, evli ve 4 çocuk babası çiftçi Mehmet Coşar'ın yakınları da olay yerine geldi. Coşar'ın yakınları, cansız bedenin üzerindeki kıyafetleri tanıdı. Yapılan inceleme sonucu üzerinden kimlik çıkmayan cesedin, Mehmet Coşar'a ait olduğu belirlendi. Yakınları Mehmet Coşar'ın kaybolmadan yaklaşık 1 ay önce bankadan 2 seferde toplam 50 bin lira çektiğini ve ailevi sorunlarının olduğunu söyledi.

GÜNDEM Çığ altında kalan itfaiyecinin cansız bedenine ulaşıldı

GÜNDEM 70 yıl önce selde kaybolan mezarlık ortaya çıkarıldı