13 gündür aranıyordu acı haber geldi

Keles ilçesi Baraklı köyünde çiftçilik yapan Birol Baş, 13 gün önce traktörüyle evden tarlasına gitmek için yola çıktı. Evden ayrılan gençten uzun süre haber alamayan ailesi jandarmaya haber verdi.

13 gündür her yerde aranan ve bir iz bulunamayan genç adamın traktörü dün gece Keles Kocayayla mevkisinde yürüyüş yapan izciler tarafından uçurumdan yuvarlanmış vaziyette bulundu.

Olay yerinde Baş’ın cep telefonu ve kan izlerine de rastlandı. Traktörün kaza yaptığı yerin çevresindeki ormanlık alanda arama çalışmalarını genişleten ekipler sabaha karşı genç adamın cesedini devrilen traktörün 100 metre ilerisinde ormanın içerisinde buldu.

Vatandaşlar tarafından çıkarılan Birol Baş’ın cesedi otopsi için Bursa Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.