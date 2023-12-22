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13 ilde eş zamanlı operasyon: 5 yerel organize suç örgütü çökertildi

İstanbul merkezli 13 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen Kafes-23 operasyonlarında 5 yerel organize suç örgütü çökertildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonlarda 93 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Yerlikaya, operasyonun görüntülerini de paylaştı.

18:04 - 22/12/2023 Cuma
Güncelleme: 18:12 - 22/12/2023 Cuma
DHA
Bakan Yerlikaya, operasyonun görüntülerini paylaştı.
Bakan Yerlikaya, operasyonun görüntülerini paylaştı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "İstanbul merkezli 13 ilimizde eş zamanlı olarak düzenlenen Kafes-23 Operasyonlarında 5 yerel organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlar sonucunda 93 şüpheli şahıs yakalandı. Operasyonlar devam ediyor. Milletimizin huzurunu bozanların huzurunu bozmaya devam edeceğiz. Organize suç örgütü üyelerini tek tek yakalayıp adalete teslim etmeye kararlıyız." ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen Kafes-23 operasyonlarında Beyoğlu İlçesi İstiklal Caddesi ile Beşiktaş’ta faaliyet gösteren 5 ayrı eğlence mekanında;

Örgüt üyelerinin, yabancı turistlerden adres sorma, fotoğraf çektirme bahanesiyle tanışarak, turistleri eğlence mekanlarına götürdüğü ve yüksek hesap ödemeye mecbur ettikleri,

Hesaba itiraz eden mağdurların etrafını sarıp korkuttukları, mağdurların direnç göstermesi halinde onları darp ettikleri,

Mağdurların üzerlerinin, çantalarının ve diğer kişisel eşyalarının aranarak, zorla paralarının cep telefonlarının ve cüzdanlarının yağmalandığı tespit edildi.

Bu operasyonlar kapsamında elebaşılığını eğlence mekanı sahiplerinin yaptığı 5 ayrı organize suç örgütünün, 93'ü yabancı uyruklu, 40'ı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak üzere tespit edilen şahsı mağdur ettikleri belirlendi.

Nitelikli Yağma, 6136 sayılı Kanuna Muhalefet, Çalışmaya Karşı Koyma ve Suç Delillerini Gizleme eylemlerine karışanların yakalanmasına yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda 93 şüpheli şahıs yakalandı.

Operasyonu Koordine Eden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nu ve Operasyonu gerçekleştiren İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzü tebrik ediyorum. Milletimizin duası sizinle."

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