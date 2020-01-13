Van'da kar yağışı nedeniyle 3 ilçede eğitime ara verildi

Yurdun doğu kesimlerinde etkili olan soğuk ve kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Öğrenciler okullarına ulaşmakta zorlanırken Van Valiliği 13 Ocak 2020 tarihinde İpekyolu, Tuşba ve Edremit ilçelerindeki okulların tatil edildiğini duyurdu.

3 ilçede eğitime ara

Vali Mehmet Emin Bilmez

Vali Mehmet Emin Bilmez sosyal medya hesabı Twitter'da yaptığı paylaşımda İpekyolu, Tuşba ve Edremit ilçelerindeki okulların bir günlük süreyle tatil edildiğini duyurdu.

Sevgili Öğrenciler,



Yoğun kar yağışı nedeniyle 13.01.2020 Pazartesi günü İpekyolu, Edremit ve Tuşba ilçelerimizde ilk ve orta dereceli eğitim öğretime 1 (bir) gün süre ile ara verilmiştir.



Ayrıca engelli ve hamile kamu personeline 1 (bir) gün süre ile idari izin verilmiştir. pic.twitter.com/IOKhcnJg3s — Mehmet Emin Bilmez (@valibilmez) January 12, 2020