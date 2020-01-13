Gündem Vanda kar yağışı nedeniyle 3 ilçede eğitime ara verildi
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13 Ocak'ta Van'da okullar tatil mi? - Van'da okullar tatil - Van'da okullar tatil edildi mi?

Van'da kar yağışı nedeniyle 3 ilçede eğitime ara verildi

Türkiye genelinde soğuk hava etkisini sürdürürken Van'ın 3 ilçesinde okulların tatil edildiği duyuruldu. Van valisi Mehmet Emin Bilmez yaptığı açıklamada öğrencilere seslenirken Van merkez İpekyolu, Tuşba ve Edremit ilçelerindeki okulların, yoğun kar yağışı nedeniyle 13 Ocak Pazartesi günü tatil edildiğini belirtti. Ayrıca engelli ve hamile kamu personeline de bir gün süreyle idari izin verildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Yurdun doğu kesimlerinde etkili olan soğuk ve kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Öğrenciler okullarına ulaşmakta zorlanırken Van Valiliği 13 Ocak 2020 tarihinde İpekyolu, Tuşba ve Edremit ilçelerindeki okulların tatil edildiğini duyurdu.

3 ilçede eğitime ara

Vali Mehmet Emin Bilmez

Vali Mehmet Emin Bilmez sosyal medya hesabı Twitter'da yaptığı paylaşımda İpekyolu, Tuşba ve Edremit ilçelerindeki okulların bir günlük süreyle tatil edildiğini duyurdu.

  • Ayrıca engelli ve hamile kamu personeline de bir gün süreyle idari izin verildi.
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