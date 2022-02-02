Gündem 13 yaşında kaçırılan oğlu için evlat nöbetindeki baba Bütün çocukları istiyoruz
DİYARBAKIR

13 yaşında kaçırılan oğlu için evlat nöbetindeki baba: Bütün çocukları istiyoruz

Diyarbakır'da 13 yaşındayken terör örgütü PKK tarafından kaçırılan oğlu Mehmet için HDP il binası önünde evlat nöbeti tutan Nihat Aydın, çocukları dağda olan diğer ailelerden destek istedi. Aydın, “Biz burada anne ve babalar olarak nöbet tutuyoruz, çocuklarımızı istiyoruz. Ama biz tek kendi çocuklarımızı değil, bütün çocukları istiyoruz.” dedi.

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Haber Merkezi DHA
13 yaşında kaçırılan oğlu için evlat nöbetindeki baba: Bütün çocukları istiyoruz
Evlat nöbetindeki aileler.

Diyarbakır'da oğlu Mehmet Akar'ın terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını düşünerek HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlatan Hacire Akar'ın evladına kavuşması, diğer aileler için de umut oldu. Hacire Akar'ın da çağrısıyla çocuklarını bulmak isteyen aileler, 3 Eylül 2019'da HDP binası önünde oturma eylemine başladı. 255 ailenin 884 gündür sürdürdüğü evlat nöbetinde Hacire Akar ile birlikte 34 aile çocuklarına kavuştu.

Diyarbakır’da 2015 yılında Alipaşa İlkokulu son sınıfta öğrenim görürken kaçırılan 13 yaşındaki oğlu Mehmet için eylem yapan Nihat Aydın, sadece oğlunun değil, dağdaki bütün çocukların dönmesini istediğini söyledi. Oğlu Mehmet’i almadan eylemine son vermeyeceğini anlatan Aydın, şunları söyledi:

  • “Ben sadece oğlum için konuşmayacağım. İsterim ki dağda olan bütün çocuklar geri dönsün. Onların da anne babaları gelsin burada bize destek versinler. Biz burada anne ve babalar olarak nöbet tutuyoruz, çocuklarımızı istiyoruz. Ama biz tek kendi çocuklarımızı değil, bütün çocukları istiyoruz.
  • Artık yeter diyoruz, kardeş kardeşi öldürmesin. Bu oyuna gelmeyelim. Gelin bu çadırı barış çadırı yapalım. Bu çadırın çatısı altında akan kardeş kanına artık dur, diyelim. Eğer gerçekten yüreğiniz yetiyorsa gelin hep birlikte bu kanı durduralım. Bir de muhalefete seslenmek istiyorum. Eğer siz de samimiyseniz gelmezseniz dahi en azından bir haber göndererek yanımızda olduğunuzu belirtin.” ifadelerini kullandı.

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