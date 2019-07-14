Gündem 13 yaşındaki kıza taciz kamerada
3. SAYFA BİTLİS

13 yaşındaki kızı zorla öpen adamın görüntüsü

13 yaşındaki kıza taciz kamerada

Bitlis'in Tatvan ilçesinde, 60 yaşlarında adamın, sokakta yürüyen 13 yaşındaki kızı zorla öptüğü anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerası kayıtlarını izleyen polis, kimliğini belirlediği adamı takibe aldı. Denizli'de olduğu belirlenen kişi, yakalanarak, gözaltına alındı.

Haber Merkezi DHA
Tacizci adamın küçük kızı zorla öptüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Tacizci adamın küçük kızı zorla öptüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde, 60 yaşlarında adamın, sokakta yürüyen 13 yaşındaki kızı zorla öptüğü anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Ailenin şikayeti üzerine görüntüleri inceleyen polis, kıza tacizde bulunan kişiyi Denizli'de yakalayıp, gözaltına aldı.

  • Olay, Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. İsmi açıklanmayan, takım elbiseli, 60 yaşlarında adam, yol ortasında 13 yaşındaki kız çocuğunun yanına yaklaştı. Kıza bir şeyler soran adam, zorla öperek, tacizde bulundu. Kızın tepki göstermesi üzerine adam, olay yerinden ayrıldı. Bu anlar, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi.

Kızın olayı anlattığı ailesi, Tatvan Emniyet Müdürlüğü'ne giderek, adamdan şikayetçi oldu.

Güvenlik kamerası kayıtlarını izleyen polis, kimliğini belirlediği adamı takibe aldı. Denizli'de olduğu belirlenen kişi, yakalanarak, gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

13 yaşındaki kıza taciz kamerada
OYNAT 01:02
13 yaşındaki kıza taciz kamerada
Bitlis'in Tatvan ilçesinde, 60 yaşlarında adamın, sokakta yürüyen 13 yaşındaki kızı zorla öptüğü anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Ailenin şikayeti üzerine görüntüleri inceleyen polis, kıza tacizde bulunan kişiyi Denizli'de yakalayıp, gözaltına aldı.
İmamoğlu doğru söylemiyor

İmamoğlu doğru söylemiyor

​İBB eski Genel Sekreteri Baraçlı iddialara yanıt verdi.
Tehlike henüz geçmedi

Tehlike henüz geçmedi

MHP Lideri Bahçeli'den FETÖ ile mücadelede önemli uyarı.
İğrenç taciz kamerada

İğrenç taciz kamerada

Kameralara yansıyan görüntü kan dondurdu.
Özel uçak <br>yolladılar<br>

Özel uçak
yolladılar

Trabzonspor'un ​genç yıldızı Avrupa yolcusu.
PUBG şapkası<br>cinayeti aydınlattı

PUBG şapkası
cinayeti aydınlattı

Çinli kadının evi yakılmış, boğazı kesilmişti.
Silahlarınızı verin<br>biz savaşalım

Silahlarınızı verin
biz savaşalım

​Emniyet Müdürü'nün koruması 15 Temmuz'u anlattı.
Başörtüsü yasakçıları<br>siyaseten halen var!

Başörtüsü yasakçıları
siyaseten halen var!

Yeni Şafak, son dönemde artan nefret söyleminin izini sürdü.
Ters rüzgar<br>ölüm getirdi

Ters rüzgar
ölüm getirdi

​Paraşütçünün yere çakıldığı anlar kamerada.
S-400 sevkıyatı<br>devam ediyor

S-400 sevkıyatı
devam ediyor

Ankara'daki Mürted Üssü'ne 7. uçak da indi.
Gökten koltuk düştü

Gökten koltuk düştü

Yoldan geçen otomobilde büyük hasar oluştu.
Umutlar tükendi

Umutlar tükendi

Gölde kaybolan 3 çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.
Tercümeyi<br>Oktar'a yapmış!

Tercümeyi
Oktar'a yapmış!

Rus tercüman Oktar örgütü üyesi çıktı, detaylara Yeni Şafak ulaştı.
Temmuz ortasında<br>sel uyarısı!

Temmuz ortasında
sel uyarısı!

​Meteoroloji'den farklı şehirler için açıklama geldi.
Mutluluğun resmi<br>'drone' ile çizildi

Mutluluğun resmi
'drone' ile çizildi

​İlk kez drone gören çocukların heyecanı kamerada.
35 haftadır sokaklardalar

35 haftadır sokaklardalar

​Fransa'da sarı yeleklerin gösterileri sürüyor.
Teröristlerin cesedi<br>mağarada bulundu

Teröristlerin cesedi
mağarada bulundu

Pençe Harekatı'nda öldürülen terörist sayısı açıklandı.
Terör koridoruna 2. Pençe

Terör koridoruna 2. Pençe

Irak'ın kuzeyinde, Pençe Harekâtı'nın yeni safhası başladı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.