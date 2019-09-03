Gündem 13 yıllık emekle ortaya çıkan arpa tohumu toprakla buluşuyor
İZMİR

13 yıllık emekle ortaya çıkan arpa tohumu toprakla buluşuyor

Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü, 13 yıldır üzerinde çalıştığı ve 2 yıl süren tescil denemelerinden sonra 'Egebeyi' adı ile geçen nisan ayında tescillenen arpa çeşidini, çiftçinin kullanımına sundu. Hastalıklara dayanıklı ve verimi yüksek olan Egebeyi, toprakla buluşmaya hazırlanıyor.

Haber Merkezi DHA
Egebeyi arpası.
Egebeyi arpası.

Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü, 13 yıllık çalışmanın ardından, hastalıklara dayanıklı, verimi yüksek 'Egebeyi' adı verilen arpa çeşidini tescillendirerek, çiftçinin kullanımına sundu. Egebeyi Marmara'nın bir kısmı, Akdeniz Bölgesi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin kuru tarım yapılan alanlarında yetiştirilebilecek. Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nün Arpa Bölümü'nde Ziraat Yüksek Mühendisi Seda Üçeş, Egebeyi'nin geçen nisan ayında tescillenerek milli çeşit listesine kayıt ettirildiğini belirtti.

Ziraat Yüksek Mühendisi Seda Üçeş

Egebeyi için gen bankasındaki tohumların belirli aralıklarla çimlendirildiği, ardından karakterlerinin kontrolü için üretim yenileme çalışmaları yapıldığı ve bu çalışmaların en iyi tohumu bulana kadar devam ettiğini söyleyen Üçeş, şu şekilde açıklamada bulundu:

  • "Elimizdeki gözlem bahçesi materyalleri, melez bahçesi materyalleri içinden yapılan melezlemeler sonucunda birçok değişik varyasyon (çeşitlilik) elde ediyoruz. Bu elde ettiğimiz çeşitlilik içinde ise istediğimiz sonuca almak için, tohumu her yıl tekrar tekrar ekiyoruz ve 7- 8 yılın ardından saflaştığını düşündüğümüz ileri hatlarımız (çeşit adayları) için tescil denemelerine uygun çalışmalar yapıyoruz. Arkasından tescil kurumu ile birlikte bu çalışmaları devam ettirerek sonuca ulaşıyoruz."

Yüksem verimli bir tohum

Bir dekara atılan 23 kilogram tohumla yaklaşık 600 -700 kilogram ürün alınmasının mümkün olduğunu söyleyen Seda Üçeş, açıklamalarını şu şekilde sürdürdü:

"Egebeyi, altı sıralı bir çeşit. Beyaz taneli, kılçıklı bir yapıya sahip. Ortalama 110 santimetre boyu var. Yatmaya dayanıklı bir çeşit olduğu için de makineli tarıma uygun. Tane dökmemesi de ayrı bir özelliği. Bölge çiftçisinin yüzünü güldürecek."

Egebeyi'nin protein oranının yüzde 14'lere kadar ulaştığını, bu nedenle de yem olarak kullanılabileceğini aktaran Üçeş, şimdiye kadar 6 tanesi piyasada olmak üzere 11 arpa çeşidi geliştirdiklerini belirtti. Üçeş, "Bu çeşitler hem ülke tarımında, hem çiftçilerimiz tarafından hem de anlaşmalı olduğumuz firmalar tarafından kullanılıyor. Çiftçimiz yüzü güldükçe, firmalarımızın yüzü güldükçe, Türk çiftçisine hizmette bulundukça biz de yaptığımız çalışmalardan gurur duyuyoruz" diye konuştu.

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Öte yandan, tarlada ekimi yapılan tohumlar, haziran ayında hasat ediliyor. Ardından, tohum temizleme ünitesinden geçirilerek kademesine göre uygun şekilde paketleniyor. Çuvallara konulan ürün, ardından ise alıcılara ulaştırılıyor.

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