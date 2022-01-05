130 liralık telefon faturasına sinirlendi: GSM bayiinde çalışanlara ateş açtı

Olay, 18 Nisan 2019 tarihinde Adapazarı ilçesi Semerciler Mahallesi İtfaiye Caddesi üzerinde bulunan bir GSM bayiinde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, kontörlü olan hattını faturalı hatta çeviren P.T., 130 liralık fatura gelmesine öfkelenerek GSM bayiine gitti.

Burada çalışanlarla konuşmaya başlayan şahıs, üzerindeki tabanca ile T.Y. ve A.D. isimli bayi çalışanı iki kadını yaraladı. Olay yerinden kaçtıktan sonra polise teslim olan ve çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanan sanık hakkında verilen 32 yıl hapis cezası Yargıtay tarafından onandı.

Sakarya 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi 24 Kasım 2020’deki karar duruşmasında, sanık P.T.’ye, T.Y. ve A.D.’ye yönelik ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 15’er yıl hapis cezası verdi. Mahkeme heyeti ayrıca "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanuna Muhalefet" suçundan 2 yıl hapis ve bin 200 lira adli para cezasına çarptırdığı P.T.’nin tutukluluk halinin devamına hükmetti.

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Sanık avukatının, mahkeme kararına ilişkin Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi 1’inci Ceza Dairesine istinaf başvurusu gerçekleştirdi. Mahkemenin kararı hukuka uygun bulunarak başvuru reddedildi. İstinaf mahkemesi kararı sonrasında sanık avukatı, Yargıtay’a temyiz başvurusunda da bulundu. Yargıtay 1’inci Ceza Dairesi, başvurunun reddine karar vererek P.T. hakkında verilen cezaları onadı.

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FOTOĞRAF 8 Olay, Çukurova ilçesine bağlı Toros Mahallesi Mavi Bulvar üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Hakan A. (20) arkadaşıyla kaldırımda beklediği sırada plakası belirlenemeyen bir ticari araç yanlarına yanaştı. Ticari araç içerisinde bulunan kişi ve kişiler tarafından Hakan A'ya tabancayla defalarca ateş açıldı. Olayı gerçekleştiren şüpheliler hızla kaçtı. Ensesinden yaralanan Hakan A., kanlar içerisinde yere yığıldı. Çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay mahalline gelen sağlık ekipleri yaralıyı Seyhan Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralı Hakan A.'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis olayı gerçekleştiren şüphelileri yakalama çalışmalarına devam ediyor. Adana'da korkunç olay: Kaldırımda beklediği sırada silahlı saldırıya uğrayan genç ağır yaralandı Adana'da arkadaşıyla kaldırımda beklediği sırada, bir hafif ticari araç içerisinde bulunan kişiler tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucunda ağır yaralandı.

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