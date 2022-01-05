Gündem 130 liralık telefon faturasına sinirlendi GSM bayiinde çalışanlara ateş açtı
SAKARYA

130 liralık telefon faturasına sinirlendi: GSM bayiinde çalışanlara ateş açtı

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde 130 liralık faturaya sinirlenerek gittiği Türkcell bayiinde 2 kadın çalışanı silahla vurarak yaraladığı gerekçesi ile hakkında dava açılan sanığa, verilen 32 yıl hapis cezası Yargıtay tarafından onandı.

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Haber Merkezi İHA
130 liralık telefon faturasına sinirlendi: GSM bayiinde çalışanlara ateş açtı
Sakarya'da GSM bayiinde çalışanların vurulma anı

Olay, 18 Nisan 2019 tarihinde Adapazarı ilçesi Semerciler Mahallesi İtfaiye Caddesi üzerinde bulunan bir GSM bayiinde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, kontörlü olan hattını faturalı hatta çeviren P.T., 130 liralık fatura gelmesine öfkelenerek GSM bayiine gitti.

Burada çalışanlarla konuşmaya başlayan şahıs, üzerindeki tabanca ile T.Y. ve A.D. isimli bayi çalışanı iki kadını yaraladı. Olay yerinden kaçtıktan sonra polise teslim olan ve çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanan sanık hakkında verilen 32 yıl hapis cezası Yargıtay tarafından onandı.

Sakarya 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi 24 Kasım 2020’deki karar duruşmasında, sanık P.T.’ye, T.Y. ve A.D.’ye yönelik ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 15’er yıl hapis cezası verdi. Mahkeme heyeti ayrıca "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanuna Muhalefet" suçundan 2 yıl hapis ve bin 200 lira adli para cezasına çarptırdığı P.T.’nin tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Sanık avukatının, mahkeme kararına ilişkin Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi 1’inci Ceza Dairesine istinaf başvurusu gerçekleştirdi. Mahkemenin kararı hukuka uygun bulunarak başvuru reddedildi. İstinaf mahkemesi kararı sonrasında sanık avukatı, Yargıtay’a temyiz başvurusunda da bulundu. Yargıtay 1’inci Ceza Dairesi, başvurunun reddine karar vererek P.T. hakkında verilen cezaları onadı.

Kayseri’de sokak ortasında dehşet: 2 kişi öldü
GÜNDEM
Kayseri’de sokak ortasında dehşet: 2 kişi öldü

Adana'da korkunç olay: Kaldırımda beklediği sırada silahlı saldırıya uğrayan genç ağır yaralandı
FOTOĞRAF 8
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Olay, Çukurova ilçesine bağlı Toros Mahallesi Mavi Bulvar üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Hakan A. (20) arkadaşıyla kaldırımda beklediği sırada plakası belirlenemeyen bir ticari araç yanlarına yanaştı.
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Ticari araç içerisinde bulunan kişi ve kişiler tarafından Hakan A'ya tabancayla defalarca ateş açıldı. Olayı gerçekleştiren şüpheliler hızla kaçtı.
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Ensesinden yaralanan Hakan A., kanlar içerisinde yere yığıldı.
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Çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
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Olay mahalline gelen sağlık ekipleri yaralıyı Seyhan Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralı Hakan A.'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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Polis olayı gerçekleştiren şüphelileri yakalama çalışmalarına devam ediyor.
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Adana'da korkunç olay: Kaldırımda beklediği sırada silahlı saldırıya uğrayan genç ağır yaralandı
Adana'da arkadaşıyla kaldırımda beklediği sırada, bir hafif ticari araç içerisinde bulunan kişiler tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucunda ağır yaralandı.

Sakarya’da feci kaza: Emniyet kemeri takılı olmadığı için kafası camdan dışarı çıktı
FOTOĞRAF 8
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Kaza, Yayla Mahallesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.Ö. idaresindeki 54 NE 551 plakalı Fiat marka hafif ticari araç ile T.M. idaresindeki 54 ADN 041 plakalı Mercedes marka otomobil çarpıştı.
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Kaza esnasında 54 NE 551 plakalı araçta yolcu olarak bulunan ve emniyet kemeri takılı olmadığı öğrenilen 18 yaşındaki T.H.K.’nın kafası ön camdan dışarıya çıktı. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
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Çarpışmanın etkisi ile kafası camdan dışarıya çıkan T.H.K. boynunda oluşan kesik sebebi ile ağır yaralandı. Sürücü C.Ö. ile ağır yaralanan T.H.K. olay yerine ulaşan sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahaleleri sonrasında hastaneye kaldırıldı.
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Emniyet kemeri takılı olmadığı için kafasını cama çarptığı esnada boynunda kesik oluşan T.H.K., Kocaali Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahale sonrasında Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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Sakarya’da feci kaza Emniyet kemeri takılı değildi kafası camdan dışarı çıktı
Title
Sakarya’da feci kaza Emniyet kemeri takılı değildi kafası camdan dışarı çıktı
Title
Sakarya’da feci kaza Emniyet kemeri takılı değildi kafası camdan dışarı çıktı
Title
Sakarya’da feci kaza Emniyet kemeri takılı değildi kafası camdan dışarı çıktı
Sakarya’da feci kaza: Emniyet kemeri takılı olmadığı için kafası camdan dışarı çıktı
Sakarya'nın Kocaali ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Emniyet kemeri takılı olmadığı için çarpışma esnasında kafası ön camdan dışarıya çıkarak boynunda kesik oluşan 18 yaşındaki genç hastaneye kaldırıldı.

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