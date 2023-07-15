14-28 Mayıs zaferi yeni 15 Temmuz provasını akamete uğrattı

Yasin Aktay





15 Temmuz darbe teşebbüsünün üzerinden bir yıl daha geçti ve böylece 7. seneidevriyesini idrak ediyoruz. Bu seneidevriyenin bugün kutlanmama ihtimali vardı. Hatta belki de kutlama yerine 15 Temmuz’da darbeye teşebbüs etmiş olanların yakalayacakları fırsatlarla 15 Temmuz’u yeni bir darbe teşebbüsüne dönüştürme ihtimali. Üstelik bu sefer doğrudan askeri darbe yoluyla değil, hukuki, medyatik ve devletin kurumsal organlarını harekete geçirerek eksik bırakmış oldukları işi tamamlamaya girişebilirlerdi. Çünkü Türkiye demokratik bir ülke ve daha iki ay önce yaşamış olduğumuz başkanlık seçimleri demokrasinin tabiatı gereği böyle bir ihtimali barındırıyordu. 14 Mayıs’a doğru giderken Millet İttifakı cephesinde her geçen gün artarak yükselen rövanşist duygu ve söylemler, seçim sonuçlarının aynı zamanda 15 Temmuz dosyasının FETÖ açısından kapanmamış olduğunu hatta bütün Millet İttifakının sorunu haline getirilmiş olduğunu gösteriyordu. O yüzden 14 Temmuz öncesine hâkim olan havada Millet İttifakının seçimlere yeni bir projeyle, Türkiye için yeni bir ufka açılmaya veya Türkiye halkı için kuşatıcı, kucaklayıcı, birleştirici bir söylemin esamisi okunamadı. Bunun yerine Erdoğan’ı hedef alan bir intikam, ondan kurtulma, onu devirme tutkusu muhalefetin aklını başından almış görünüyordu. Erdoğan karşısında, ilk defa yakaladıklarını zannettikleri bir iktidar hayalini çok önceden satın almış, tehditlerini savurmaya başlamışlardı bile.

SEÇİM GÖRÜNÜMLÜ MANDACILIK

Seçimler her zaman demokrasinin en doğal süreçleridir. Burada amaç muhalefetin iktidardakini devirmesidir ve bu son derece meşru bir şeydir. Bunun yadırganacak hiçbir tarafı yok. Muhalefetin bu niyeti ve bu uğurda girebileceği hiçbir ittifak, bu niyetini gerçekleştirebilmek için yapacağı seçim kampanyası hiçbir şekilde darbe teşebbüsü olarak nitelenemez. Tabii, 21 yıldır ülkeyi yönetmekte olan ve birçok icraatta belli bir süreklilik ve devamlılık yakalamış iktidarın bunu sürdürmeye çalışması kadar da doğal bir şey olamaz.

İktidar ve muhalefet arasında bu minvalde bir tartışmanın olması da son derece doğal. Ancak bu seçimde doğal olmayan şey ve olayı yer yer meşru bir siyasi rekabetin ötesine taşıran şey, tam da 15 Temmuz’a yol açmış olan kutuplaşmanın muhalefetin içine düşürdüğü kurtlarla belirlenen seçim atmosferi. Seçimden beklentiler ülke için bir şeyler yapmak değil, belli zümrelerin intikam ve iktidara hücum arzularıydı. Bu o kadar açık bir hale geldi ki, Türkiye halkında 15 Temmuz’da sergilenen refleksleri tekrar canlandırması da o ölçüde mukadder hale geldi. Diyebiliriz ki, 14 Mayıs ve 28 Mayıs’ta 15 Temmuz’a karşı seferber olan milli irade tekrar canlanmış ve aynı duygu ve heyecanlarla devletine ve Erdoğan’ına sahip çıkmıştır.

DARBE Mİ, ZAFER Mİ?

15 Temmuz darbe teşebbüsünü, 7 yıldır yıldönümünde bir darbeden kurtuluş kutlaması olarak yaşıyoruz. Bu kutlama günlerinden birinde şöyle bir soru sormuştuk: 15 Temmuz 2016 gününü halkımızın bir darbeye maruz kalışının ibretlik günü olarak mı yoksa böylesi bir darbeden kurtuluşun zafer günü olarak mı görmek gerekiyor? İlk etapta biraz saçma gelebileceğini de söylediğimiz bir ikilemdir bu. Neticede böyle bir darbeye maruz kalmamış olsa bu halk ondan kurtulmak için o şanlı direnişi ortaya koymaz, sonucunda Türkiye’nin tarihine böylesi bir şanlı zafer de yazılmazdı. Belki bu açıdan toplamda bir ilahi iradenin tecellisiyle karşı karşıya kalıyoruz. Bir büyük şerden büyük hayırlar doğmuştur. Ancak bu olayda mündemiç çok miktarda ibretlik dersler olduğunu da unutmamak gerekiyor. Ayrıca sonrasında darbecilerle ve darbeci düşünceyle mücadele sürecinde de yine ibret hanesine yazılacak ve halen mustarip olduğumuz çokça zafiyetimizin de ortaya çıkmış olduğunu söylemek zorundayız.

ÖRTÜLÜ DARBELER ÖNLENDİ

Aslında bu milletin başına gelebilecek en hayırlı işlerden birinin yeterince hayırlı bir şekilde değerlendirilmemiş olduğunu söyleyebiliriz. Darbe süreci Türkiye’nin ilk defa maruz kaldığı bir hadise değildir. Ancak darbeye bu şekilde karşı duruş bu ülkenin ilk defa yaşadığı bir olaydı. Türkiye ondan önce de neredeyse rutin olarak sürekli darbelere maruz kaldı. Bu darbelerin görünenleri vardı görünmeyenleri vardı. Görünmeyenler belki görünen darbelerden çok daha beterdi ve onların bir şekilde deşifre edilmesi gerekiyordu. 1960 yılından itibaren askerin kurduğu vesayetle darbe düzeni bir süreklilik kazanmıştı. 27 Nisan’da ilk defa darbeciler karşılarında cüretkâr bir sivil irade görmüşlerdi, ancak hiçbir şeyden vazgeçmemişlerdi. Daha bir yıl geçmeden o teşebbüsten sonra, arada yeni kazanılmış seçime rağmen AK Parti’ye kapatma davası açmaya cüret etmişlerdi. Gezi hadisesi, 17-25 Aralık, görünmez darbelerdendir ve onlara karşı koymak aslında normal darbelere karşı koymaktan daha da zordu. Bunların darbe niteliğini görebilmek ve onlara karşı durabilmek gerçekten büyük bir dirayet, basiret, sebat ve cesaret gerektiriyordu. Bunlar Erdoğan’ın liderliğinin daha da parlamasına yol açmış oldu.

HİÇ VAZGEÇMEDİKLERİ İÇİN Toplumsal onarım gerçekleşemiyor

15 Temmuz’dan sonra darbeci zihniyet ve eylem biçimi, olabilecek en büyük darbesini almış oldu. O kadar ki, bundan sonra hiç kimse Türkiye’de darbe fikrini bile aklından geçiremez çünkü bu fikir iyice lanetlenmiş hale geldi. Ancak bu fikir ne kadar lanetlense de hiçbir zaman vazgeçmediğini sürekli gördük. Darbecilerde bir pişmanlık emaresi görülmediği için darbe sonrası gerçekleşebilecek bir yeniden restorasyon, birleşme, kucaklaşma ve toplumsal beden bütünlüğünün yeniden tesisi gündemine hiç geçilemedi. Oysa bu kadar büyük bir darbe teşebbüsünden sonra böyle bir şeye de şiddetle ihtiyaç olur. Darbeciliğin bu kadar açık bir yenilgisine rağmen.

Ancak ilk zamanlar yaşatılan cürmümeşhut dolayısıyla geçici bir mahcubiyet veya suçluluğun ardından kısa süre içinde tekrar hiçbir şey olmamış gibi, hatta darbe cürmünü hiç irtikap etmemiş gibi toparlanıldı. 15 Temmuz’dan sonra aradan geçen 7 yıl içinde iki genel seçim, bir mahalli seçim ve bir referandum yaşandı. Bütün bu süreçlerde FETÖ bir aktör olarak sahnedeydi ve birçok parti tarafından bir müzakere ve işbirliği aktörü olarak tanınarak ittifaklarda yer aldı.

Sadece bu durum bile “bir daha hiçbir şey eskisi gibi olmayacak” iyimserliğinin ne kadar yanıltıcı olduğunu göstermeye yeter. Türkiye’de ihtiyatı, teyakkuzu ve dikkati hiçbir zaman elden bırakmamak gerektiğini de gösteriyor bu durum. Darbeci fitnecilik, vücut içinde bir mikrop gibidir. Vücut zayıf düştüğünde vücudu öldürmek üzere tekrar harekete geçmekten hiçbir zaman geri durmaz. Belki demokrasinin bir trajedisi varsa, onunla karşılaşabileceğimiz en net sahne burasıdır. Bu trajediyi tekrarlamamanın yolu, toplumsal bedeni ve siyaseti zayıf düşürmemekten geçer.



