İstanbul için beklenen kar geliyor: Meteoroloji tarih verdi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu’nun batısı ile Giresun, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Muş, Bitlis, Diyarbakır, Batman, Siirt, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Genellikle yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ve Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Toroslar Mevkii, Batı Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu’da yer yer karla karışık yağmur ve Kar şeklinde olması beklenen yağışların; bugün Kırklareli, Tekirdağ, Mersin, Konya, Karaman, Aksaray, Kırşehir ve Nevşehir, gece saatlerinde Adana, Adapazarı, Düzce, Zonguldak çevrelerinde kuvvetli (20-60 kg/m²), Antalya’nın doğusunda yer yer çok kuvvetli (50-85 kg/m²), Toroslar Mevkii'nde ise Yoğun Kar şeklinde olması bekleniyor.

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SICAKLIKLAR AZALIYOR

Sıcaklıkların iç ve batı kesimlerde 2-6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, yurdun batı kesimlerinde mevsim normalleri civarında, doğu kesimlerinde ise mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

SEL VE RÜZGARA KARŞI UYARI

Yağışların; bugün Kırklareli, Tekirdağ, Mersin, Konya, Karaman, Aksaray, Kırşehir ve Nevşehir ile gece saatlerinde Adana, Adapazarı, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde kuvvetli (20-60 kg/m²), Antalya’nın doğusunda kuvvetli, yer yer çok kuvvetli (50-85 kg/m²), iç ve yüksek kesimlerinde (Toroslar mevkii) ise yoğun Kar Yağışı şeklinde olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, kar yağışına bağlı olarak ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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Meteoroloji Edirne, Tekirdağ, Çanakkale, Kırklareli için sarı, Antalya için turuncu kodlu uyarıda bulundu.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgârın, Marmara’da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, İç Anadolu’nun doğusu ile Doğu Anadolu’nun batısında güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, toz savrulması, ulaşımda aksamalar ile soba ve baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İL İL HAVA DURUMU

METEOROLOJİ DUYURDU: İSTANBUL'A KAR GELİYOR

Meteoroloji'nin orta ve uzun vadeli tahmin haritasına göre perşembe gününden itibaren İç Anadolu ve Doğu Anadolu'dan başlayarak kar yağışı etkili olacak. Cumartesi günü kıyı kesimler dışında tüm yurtta kar yağışı beklenirken, 20 Aralık pazartesi günü İstanbul'da da karla karışık yağmur ve kar yağışı görülecek.

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MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde Kırklareli ve Tekirdağ, gece saatlerinde Adapazarı çevrelerinde yerel kuvvetli (30-60 kg/m²) olması bekleniyor. Rüzgârın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 5°C

Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmurlu

İSTANBUL °C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 14°C

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Çok bulutlu, gece saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

EGE

Çok bulutlu, kıyı kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak, iç kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, gece saatlerinde yüksek kesimlerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, gece saatlerinde yüksekleri karla karışık yağmurlu

DENİZLİ °C, 17°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İZMİR °C, 16°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

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MUĞLA °C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle kıyı kesimlerde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, iç ve yüksek kesimlerde (Toroslar Mevkii) karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Mersin ve Adana çevreleri ile Antalya'nın doğu ilçelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak, bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde (Toroslar Mevkii) karla karışık yağmur ve kuvvetli kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

ADANA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde sağanak yağışlı

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ANTALYA °C, 18°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, kuzey ve doğusunun gece saatlerinde karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Konya, Kırşehir, Nevşehir, Aksaray ve Karaman çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, bölgenin doğusunda güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

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ANKARA °C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KONYA °C, 10°C

Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİVAS °C, 10°C

Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

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BOLU °C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DÜZCE °C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Giresun, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin iç kesimlerinde güneydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

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BAYBURT °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ÇORUM °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

SAMSUN °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısı ile Erzurum, Muş ve Bitlis çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin batısında güneydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

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ELAZIĞ °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmurlu

ERZURUM °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu

KARS °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde Diyarbakır, Batman ve Siirt, gece saatlerinde Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

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GAZİANTEP °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

SİİRT °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

FOTOĞRAF 13 Edirne’nin Enez ilçesinde etkili olan sağanak yağış olumsuzlukları da beraberinde getiriyor. Gülçavuş köyünde sel suları nedeniyle birçok ev ve bahçe sular altında kaldı. Evlerin yarıya kadar suya gömüldüğü köyde çok sayıda malzeme kullanılamaz hale geldi. Çok sayıda evin sular altında kaldığı köyde, sel sularının verdiği tahribat drone ile havadan görüntülendi. Son 24 saatte 125 metreküp yağışın düştüğü ilçede, sağanak yağış etkisini artırarak devam ediyor. Köyde yaşayan vatandaşlardan Yılmaz Demir, \"Çok şiddetli yağmur yağdı. Hasar büyük her yer su altında kaldı. Mahsur kalan arkadaşımız kurtarıldı onu görmeye geldik. Allah herkesin yardımcısı olsun\" dedi. Gazetecileri görünce yardım çığlığı<br><br>Gazetecilerin görüntü aldığını gören bir vatandaş yardım çağrısında bulundu. Evde mahsur kaldıklarını söyleyen vatandaş, giyecek ve yakacak istediklerini belirtti. Köy halkı ve gazeteciler mahsur kalan vatandaşlara yardım etmek için seferber oldu. İnanılmaz görüntüler, evler sel sularına gömüldü İnanılmaz görüntüler: Evler sel sularına gömüldü Edirne'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle birçok ev sular altında kaldı. Sular içinde kalan evler havadan görüntülenirken, kameraları gören bir vatandaş, yardım çığlığında bulundu.

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FOTOĞRAF 6 Kentte son günlerde Sibirya soğukları etkili oluyor. Gece en düşük hava sıcaklığının sıfırın altında 18,3 derece ölçüldüğü kent merkezinde ağaçları kırağı kapladı. Yolların buz tuttuğu şehirde vatandaşlar iş yerlerine öğrenciler ise okullarına gitmekte zorlandı. Dondurucu soğukla birlikte Göle ilçesinde hava sıcaklığı, sıfırın altında 23,4 derece ölçüldü. Türkiye'de en düşük hava sıcaklığının görüldüğü kentte bugün sis de etkili oldu. Ardahan ve ilçelerinde gece en düşük hava sıcaklıkları şöyle oldu: <br><br>\"Ardahan merkez eksi 18,3, Göle eksi 23,4, Hanak eksi 15,2, Çıldır eksi 11,4, Damal eksi 9,9, Posof eksi 4,6.\" Ardahan’da Sibirya soğukları Göle eksi 23,4 Sibirya soğukları: Türkiye'de en düşük hava sıcaklığının görüldüğü kent, eksi 23,4 derece Ardahan ve ilçeleri Sibirya soğuklarına teslim oldu. Göle sıfırın altında 23,4 derece ile Ardahan'ın en soğuk ilçesi oldu.

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