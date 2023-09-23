14 ayrı suçtan aranıyordu: İstanbul'daki denetimde jandarmaya yakalandı

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, Kuzey Marmara Otoyolu Fenertepe gişelerinde trafik devriyesi sırasında bir aracı durdurdu. Yapılan kontrollerde yanında kimliği olmayan ve T.C. kimlik numarasını bilmediğini ifade eden (V.D.)'den ekipler şüphelendi.