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İZMİR

14 Ekim hava durumu: İzmir'de hava nasıl olacak, yağış var mı?

İzmir'de hava bugün nasıl olacak: Meteoroloji tahminlerini açıkladı

Meteorolojinin 14 Ekim hava durumu raporunda çok sayıda il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı. Yağışlarla sıcaklıkların da 2 ile 4 derece arasında düşüş göstermesi beklenirken dün ani sağanak yağış sonrası sokakları göle dönen İzmir'in de hava durumu merak ediliyor. İşte 14 Ekim'de İzmir'de beklenen hava durumu ve sıcaklıklar..

Haber Merkezi Yeni Şafak
İzmir 14 Ekim hava durumu.
İzmir 14 Ekim hava durumu.

İzmir'de dün öğle saatlerinden sonra etkili olan gök gürültülü sağanak yağış sonrası özellikle kent merkezinde birçok iş yerinde su baskını yaşandı.

Akşam saatlerine kadar etkili olan yağışlar sonrası İzmir'in 14 Ekim hava durumu da merak konusu oldu.

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü'nün gök gürültülü sağanak uyarısı sonrası beklenen yağış dün saat 16.00 itibariyle İzmir'de başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 14 Ekim hava durumu raporuna göre ülkenin kuzey, iç ve batı kesimlerinde havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

İZMİR'DE HAVA NASIL OLACAK? (14 EKİM HAVA DURUMU)

Ege, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, İskenderun Körfezi ile Çanakkale, Sakarya, Bilecik, Antalya, Burdur, Eskişehir, Ordu çevreleri ve Çankırı'nın kuzey ilçelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor.

Dün sağanak yağışın etkisi altına giren İzmir'de ise 14 Ekim hava durumuna göre bugün yağmur bekleniyor.

Meteorolojiden 9 il için sağanak yağış uyarısı: Sıcaklıklar dört derece düşecek
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İzmir 5 günlük hava durumu.

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