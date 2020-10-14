İzmir'de hava bugün nasıl olacak: Meteoroloji tahminlerini açıkladı

İzmir'de dün öğle saatlerinden sonra etkili olan gök gürültülü sağanak yağış sonrası özellikle kent merkezinde birçok iş yerinde su baskını yaşandı.

Akşam saatlerine kadar etkili olan yağışlar sonrası İzmir'in 14 Ekim hava durumu da merak konusu oldu.

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü'nün gök gürültülü sağanak uyarısı sonrası beklenen yağış dün saat 16.00 itibariyle İzmir'de başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 14 Ekim hava durumu raporuna göre ülkenin kuzey, iç ve batı kesimlerinde havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

İZMİR'DE HAVA NASIL OLACAK? (14 EKİM HAVA DURUMU)

Ege, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, İskenderun Körfezi ile Çanakkale, Sakarya, Bilecik, Antalya, Burdur, Eskişehir, Ordu çevreleri ve Çankırı'nın kuzey ilçelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor.

Dün sağanak yağışın etkisi altına giren İzmir'de ise 14 Ekim hava durumuna göre bugün yağmur bekleniyor.

GÜNDEM Meteorolojiden 9 il için sağanak yağış uyarısı: Sıcaklıklar dört derece düşecek