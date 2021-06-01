14. Fetih ve Gençlik Buluşmaları 'Kalbin Gündemi: Kudüs' temasıyla çevrimiçi ortamda gerçekleştirildi

30 Mayıs’ta gerçekleştirilen ve son program olan Fetih ve Gençlik Buluşması ise izleyicilerin yoğun katılımı ile gerçekleşti.

Gençlik Eğitim ve Kültür Konfederasyonu GENÇKON tarafından organize edilen ve salgın sebebiyle çevrimiçi olarak gerçekleştirilen “14. Fetih ve Gençlik Buluşması” her yıl olduğu gibi bu yıl da yoğun ilgi gördü. Program sonunda Kudüs ziyareti ödüllü Kahoot bilgi yarışması düzenlendi. Geçmişten güç alarak geleceği inşâ etmenin önemini vurgulamak ve gençlerde fetih bilincini oluşturmak amacıyla her yıl geleneksel olarak düzenlenen Fetih ve Gençlik Buluşmaları tüm heyecanıyla bu yıl da coşkusunu sürdürdü.

Bitmeyen fetih ruhunu sürekli taze tutmak adına gerçekleştirilen organizasyon kapsamında birçok etkinliğe imza atıldı. Mayıs ayı içerisinde gerçekleştirilen çeşitli söyleşi, yarışma ve okumalar ile fetih ruhu aktarılmaya çalışıldı.

30 Mayıs’ta gerçekleştirilen ve son program olan Fetih ve Gençlik Buluşması ise izleyicilerin yoğun katılımı ile gerçekleşti. Kur’an-ı Kerim Tilaveti ile başlayan program, GENÇKON Genel Başkanı Ahmet Sözbilir, Semerkand Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Gökçe ve İlim Yayma Vakfı Başkanı Sayın N. Bilal Erdoğan’ın selamlama ve açılış konuşmaları ile devam etti. Söyleşiler, bilgi yarışmaları, okumalar, sosyal medya etkinlikleri gibi pek çok faaliyetle gençlere bitmeyen fethin önemi vurgulanıp her bir insanın kendinin Fatihi olmasına çağrı yapıldı.

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İsmail Hakkı’nın seslendirmesi ve Veysel Çelikdemir’in icrasıyla Kum Sanatı, Dursun Ali Erzincanlı’dan şiir dinletisi, Meddah-ı Fakir Yusuf Duru’dan Fetih Ruhu sunumunun ardından program esnasında Bosna’daki konuklar ile canlı yayın bağlantısı kuruldu. İsmail Kılıçarslan, Zeyd Şoto ve Grup Rejjan ilahi ve sohbetleri ile Bosna’dan selamlarını gönderdiler.

Ayasofya tekrar ibadete açıldıktan sonraki ilk Fetih ve Gençlik Buluşması olmasının ve Kudüs’ün Müslümanlar için öneminin vurgulandığı program Kudüs ziyareti ödüllü bilgi yarışma ile sona erdi.

14. Fetih ve Gençlik Buluşmaları programı 30 Mayıs tarihinde saat 21:30’da GENÇKON Youtube hesabı üzerinden gerçekleştirildi. Programı izlemek için GENÇKON Youtube sayfasını ziyaret edebilirsiniz. Detaylı bilgiye genckon.org/ adresinden ulaşabilirsiniz.

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